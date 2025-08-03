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Влупить +9 та литимуть дощі: синоптики попереджають про негоду

Ангеліна Підвисоцька
3 серпня 2025, 19:15
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Погода у Львові буде однією з найпрохолодніших. Там температура повітря опуститься до +13 градусів.
погода
Прогноз погоди в Україні на 4 серпня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 4 серпня
  • Коли температура повітря підвищиться до +36 градусів
  • У яких областях будуть грозові дощі

Погода в Україні 4 серпня буде теплою та переважно без опадів. Водночас у деяких областях будуть грозові дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У південних, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Тернопільській, Сумській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській областях буде надзвичайний рівень пожежної небезпечності.

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погода 4 августа
Прогноз погоди в Україні на 4 серпня / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 4 серпня температура повітря підвищиться до 25-29 градусів тепла. Найтепліше буде на сході - 34 градуси тепла. Дощі з грозами очікуються у західних, Сумській, Харківській та Полтавській областях. У Києві найближчі дощі очікуються лише 6-го серпня.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 4 серпня

В Україні 4 серпня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощі з грозами у східних, північно-східних та західних областях. Вітер буде північний та північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 14-19°, у південній частині до 23°; вдень 24-29, у південній частині до 34°; в Карпатах вночі 9-14°, вдень 18-23°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +35

За даними meteoprog, 4 серпня в Україні буде місцями тепла погода. Найтепліше буде у Херсонській та Миколаївській областях. Там температура повітря підвищиться до +20...+35 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +13...+22 градусів.

погода 4 августа
Прогноз погоди в Україні на 4 серпня / фото: meteoprog

Погода 4 серпня у Києві

У Києві 4 серпня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 14-19°, вдень 24-29°; у Києві вночі 17-19°, вдень 26-28°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 4 августа
Прогноз погоди в Україні на 4 серпня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич повідомив, що погода в Україні до кінця липня, а також у перші дні серпня буде дуже спекотною.

Погода в Україні у неділю, 27 липня, і в найближчі дні буде спекотною. Найвищі температури повітря будуть на півдні, там подекуди стовпчики термометрів показуватимуть навіть +40 градусів. Синоптик Наталка Діденко рекомендувала цими днями уникати тривалого перебування на вулиці.

Главред нещодавно писав, що серпень в Україні буде спекотний та з дефіцитом опадів, а у деяких регіонах температура повітря буде вищою за норму.

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Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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