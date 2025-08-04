Лише це змусить Путіна здатися: генерал США назвав умову, за якої РФ визнає поразку

Генерал Кларк вказує на необхідність нарощування оборонного виробництва та посилення санкцій для досягнення миру в Україні.

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Він закликає Захід мобілізувати ресурси НАТО та дипломатичні зусилля для примушення Росії припинити агресію / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, wikipedia

Коротко:

Веслі Кларк спрогнозував затяжний характер війни в Україні

Генерал заявив, що Путіна зупинить лише переконання у поразці

Захід має посилити санкції та оборонне виробництво

Сценарії завершення війни в Україні залишаються надзвичайно складними. Про це в інтерв’ю Espreso заявив генерал Сухопутних сил США у відставці та колишній командувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Веслі Кларк.

Він порівняв ситуацію з подіями Другої світової війни:

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"У Другій світовій війні Німеччина напала на Польщу в 1939 році, і війна тривала шість років. Вона завершилася лише тоді, коли військовий потенціал нацистської Німеччини був повністю знищений, а країна окупована".

Потрібна масштабна підтримка

Генерал відзначив стійкість українців, які продовжують чинити опір попри відсутність чітких перспектив завершення війни. Водночас він вважає, що одного лише героїзму недостатньо — необхідна масштабна підтримка Заходу.

На його думку, ключем до зміни ситуації є нарощування оборонного виробництва в країнах НАТО, мобілізація додаткових ресурсів і запровадження жорсткіших економічних санкцій проти Росії та її союзників. Кларк підкреслив, що війна триватиме доти, поки Володимир Путін віритиме у можливість перемоги.

Рішучість міжнародної спільноти

Генерал наголосив: міжнародна спільнота повинна продемонструвати рішучість і надіслати Москві однозначний сигнал, що досягти успіху у війні проти України неможливо. Всі можливі сценарії, за його словами, зрештою залежать від політичної волі російського керівництва.

Кларк також вважає, що важливу роль у перспективі завершення війни може відіграти США. Якщо Вашингтон зможе ефективно мобілізувати дипломатичні інструменти, з'явиться реальний шанс на позитивне завершення конфлікту. На його переконання, Путіна потрібно змусити визнати, що вторгнення в Україну стало стратегічною помилкою як для Росії, так і для нього особисто.

Думка експерта

Політолог Володимир Фесенко вважає, що заява Путіна про готовність завершити війну є сигналом не Зеленському, а Дональду Трампу. За його прогнозом, переговори ведуться у закритому форматі — про це свідчить повідомлення про поїздку Віткоффа до Москви.

Водночас Фесенко наголошує, що через жорстку позицію Путіна та чинність ультиматумів, висловлених ще торік, очікувати серйозних проривів у переговорному процесі до кінця року не варто.

Ультиматум Трампа і реакція Кремля - новини за темою:

Як повідомляв Главред, Дональд Трамп раніше оголосив про нові терміни ультиматуму Росії. США з 28 липня чекають ще 10-12 днів, і якщо Москва не піде на мир з Києвом, на економічних партнерів Кремля чекають вторинні санкції.

У відповідь Володимир Путін повторив ультиматум на адресу України, в рамках якого він "зажадав" вивести війська з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, відмови Києва від НАТО і оголошення нейтрального статусу.

30 липня Дональд Трамп оголосив про візит спецпосланця Вашингтона Стіва Віткоффа до Москви. Деталей поїздки Віткоффа в РФ Трамп не розкрив.

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Про персону: Веслі Кларк? Веслі Кларк - генерал армії США. Командував силами НАТО в Косово, коли він очолював Вищий штаб союзних держав Європи з 1997 по 2000 рр. Кларк брав участь в 2004 у виборах на пост президента від Демократичної партії, проте вийшов з боротьби на користь Джона Керрі. Є автором книги "Як перемогти в сучасній війні" (Winning Modern War). Генерал дуже високо оцінив дії української армії в нинішній війні на Донбасі, а операцію в Дебальцеве з точки зору стратегії вважає успішною і такою, що увійде в підручники сучасної військової справи.

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