Лише це змусить Путіна здатися: генерал США назвав умову, за якої РФ визнає поразку

Коротко:
- Веслі Кларк спрогнозував затяжний характер війни в Україні
- Генерал заявив, що Путіна зупинить лише переконання у поразці
- Захід має посилити санкції та оборонне виробництво
Сценарії завершення війни в Україні залишаються надзвичайно складними. Про це в інтерв’ю Espreso заявив генерал Сухопутних сил США у відставці та колишній командувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Веслі Кларк.
Він порівняв ситуацію з подіями Другої світової війни:
"У Другій світовій війні Німеччина напала на Польщу в 1939 році, і війна тривала шість років. Вона завершилася лише тоді, коли військовий потенціал нацистської Німеччини був повністю знищений, а країна окупована".
Потрібна масштабна підтримка
Генерал відзначив стійкість українців, які продовжують чинити опір попри відсутність чітких перспектив завершення війни. Водночас він вважає, що одного лише героїзму недостатньо — необхідна масштабна підтримка Заходу.
На його думку, ключем до зміни ситуації є нарощування оборонного виробництва в країнах НАТО, мобілізація додаткових ресурсів і запровадження жорсткіших економічних санкцій проти Росії та її союзників. Кларк підкреслив, що війна триватиме доти, поки Володимир Путін віритиме у можливість перемоги.
Рішучість міжнародної спільноти
Генерал наголосив: міжнародна спільнота повинна продемонструвати рішучість і надіслати Москві однозначний сигнал, що досягти успіху у війні проти України неможливо. Всі можливі сценарії, за його словами, зрештою залежать від політичної волі російського керівництва.
Кларк також вважає, що важливу роль у перспективі завершення війни може відіграти США. Якщо Вашингтон зможе ефективно мобілізувати дипломатичні інструменти, з'явиться реальний шанс на позитивне завершення конфлікту. На його переконання, Путіна потрібно змусити визнати, що вторгнення в Україну стало стратегічною помилкою як для Росії, так і для нього особисто.
Думка експерта
Політолог Володимир Фесенко вважає, що заява Путіна про готовність завершити війну є сигналом не Зеленському, а Дональду Трампу. За його прогнозом, переговори ведуться у закритому форматі — про це свідчить повідомлення про поїздку Віткоффа до Москви.
Водночас Фесенко наголошує, що через жорстку позицію Путіна та чинність ультиматумів, висловлених ще торік, очікувати серйозних проривів у переговорному процесі до кінця року не варто.
Ультиматум Трампа і реакція Кремля - новини за темою:
Як повідомляв Главред, Дональд Трамп раніше оголосив про нові терміни ультиматуму Росії. США з 28 липня чекають ще 10-12 днів, і якщо Москва не піде на мир з Києвом, на економічних партнерів Кремля чекають вторинні санкції.
У відповідь Володимир Путін повторив ультиматум на адресу України, в рамках якого він "зажадав" вивести війська з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, відмови Києва від НАТО і оголошення нейтрального статусу.
30 липня Дональд Трамп оголосив про візит спецпосланця Вашингтона Стіва Віткоффа до Москви. Деталей поїздки Віткоффа в РФ Трамп не розкрив.
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Про персону: Веслі Кларк?
Веслі Кларк - генерал армії США. Командував силами НАТО в Косово, коли він очолював Вищий штаб союзних держав Європи з 1997 по 2000 рр.
Кларк брав участь в 2004 у виборах на пост президента від Демократичної партії, проте вийшов з боротьби на користь Джона Керрі.
Є автором книги "Як перемогти в сучасній війні" (Winning Modern War).
Генерал дуже високо оцінив дії української армії в нинішній війні на Донбасі, а операцію в Дебальцеве з точки зору стратегії вважає успішною і такою, що увійде в підручники сучасної військової справи.
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