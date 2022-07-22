Російський окупант жаліється на величезні втрати армії РФ - перехоплення ГУР

Російські окупанти розповідають про величезні втрати / Колаж Reuters, УНИАН

Російський окупант не очікував, що воювати проти українців буде так важко. Він пожалівся своїй подрузі на величезні втрати росіян і закликав її не вірити тому, що кажуть у пропагандистських новинах. Про це йдеться у перехопленій телефонній розмові.

Окупанта перекинули під Ізюм. Він розповів, що російські військові навіть знищили вежі мобільного зв'язку, щоб мирні українці не мали змоги передавати інформацію ЗСУ про розміщення ворожої техніки.

Він розповів подрузі про те, що отримав контузію, але тепер готується до нового наступу.

"Нас, коротше, з роти 10 людей залишилось. Було 107 людей, а залишилось 10. Четверо з них поїхали, нас залишилось шість. З першого взводу залишився тільки я. Було у першому взводі 22 людини", - розповів військовий РФ.

Як повідомляв Главред, на другий день повномасштабного вторгнення Росії в Україну – 25 лютого 2022 року - під Києвом ЗСУ ліквідували полковника поліції Ігоря Мурзіна. Однак в РФ тіло замкомандира Кузбаського спецзагону швидкого реагування (СОБР) окупанти відправили більше ніж через чотири місяці.

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Крім того, Збройними силами України був ліквідовано гвардії полковник військ РФ Сергій Кенс. Журналіст Роман Цимбалюк писав, що Кенс загинув у результаті удару по пунктах управління і складам ЗС РФ в Херсонській області.

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