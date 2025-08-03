"Вони плюють на мене": Іво Бобул розкритикував роботу Пивоварова і Тополі

Журналістка запропонувала Бобулу назвати, хто, на його думку, найкращий український артист.

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Іво Бобул розкритикував творчість Пивоварова і Тополі / колаж: Главред, фото: facebook.com/ivo.bobul.94, facebook.com/pivovarovofficial, instagram.com/tarastopolia

Що сказав Іво Бобул:

У Артема Пивоварова і Тараса Тополі немає репертуару

Іво Бобул не збирається робити рекламу будь-кому з артистів

Український співак Іво Бобул упевнений, що найголовніше для співака - мати репертуар. А в сучасних українських артистів, зокрема Артема Пивоварова і Тараса Тополі, немає репертуару. Про це він сказав на каналі ICTV2.

Журналістка запропонувала Бобулу назвати, хто, на його думку, найкращий український артист - Артем Пивоваров чи Тарас Тополя.

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"А ви запитайте в них про мене. Вони вам що-небудь розкажуть? Ну, розумієте, - і те, і те - вони молоді, у них перегони йдуть по вертикалі", - зазначив співак.

Ведуча програми заперечила Бобулу і зазначила, що Тополя на сцені вже понад 17 років.

"Це ще нічого не говорить. У них немає репертуару. Ті пісні, які вони співають, нехай вони не ображаються, я їх люблю, поважаю, тому що вони музиканти, - у багатьох немає репертуару. А репертуар - це все", - додав артист.

Наприкінці програми він пояснив, що не збирається робити рекламу будь-кому з артистів.

"А може, вони на мене плюють. У артистів друзів немає, є тільки приятелі", - вважає Бобул.

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Хто такий Іво Бобул? Іво (Іван) Бобул - український співак (баритон), композитор, педагог, Народний артист України. Відомий також роботою в дуеті з Лілією Сандулесу. Найвідоміші хіти: "Зоряна ніч", "Якщо любиш, кохай", "Я побачив гори", "Мій край", "Берег любові", "А липи цвітуть".

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