"Вони плюють на мене": Іво Бобул розкритикував роботу Пивоварова і Тополі

Що сказав Іво Бобул:
- У Артема Пивоварова і Тараса Тополі немає репертуару
- Іво Бобул не збирається робити рекламу будь-кому з артистів
Український співак Іво Бобул упевнений, що найголовніше для співака - мати репертуар. А в сучасних українських артистів, зокрема Артема Пивоварова і Тараса Тополі, немає репертуару. Про це він сказав на каналі ICTV2.
Журналістка запропонувала Бобулу назвати, хто, на його думку, найкращий український артист - Артем Пивоваров чи Тарас Тополя.
"А ви запитайте в них про мене. Вони вам що-небудь розкажуть? Ну, розумієте, - і те, і те - вони молоді, у них перегони йдуть по вертикалі", - зазначив співак.
Ведуча програми заперечила Бобулу і зазначила, що Тополя на сцені вже понад 17 років.
"Це ще нічого не говорить. У них немає репертуару. Ті пісні, які вони співають, нехай вони не ображаються, я їх люблю, поважаю, тому що вони музиканти, - у багатьох немає репертуару. А репертуар - це все", - додав артист.
Наприкінці програми він пояснив, що не збирається робити рекламу будь-кому з артистів.
"А може, вони на мене плюють. У артистів друзів немає, є тільки приятелі", - вважає Бобул.
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Хто такий Іво Бобул?
Іво (Іван) Бобул - український співак (баритон), композитор, педагог, Народний артист України. Відомий також роботою в дуеті з Лілією Сандулесу. Найвідоміші хіти: "Зоряна ніч", "Якщо любиш, кохай", "Я побачив гори", "Мій край", "Берег любові", "А липи цвітуть".
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