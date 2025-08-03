Морські навчання Китаю і РФ після слів Трампа: що насправді означають ці маневри

Задіяли кораблі і субмарини для зміцнення координації між флотами і демонстрації військової взаємодії / Колаж: Главред, фото: скріншот

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Навіщо Росія й Китай знову вийшли в море

Чи пов’язані маневри з реакцією на США

Як ці навчання впливають на геополітичну ситуацію

Росія та Китай розпочали спільні військово-морські навчання в акваторії Японського моря. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на заяву Тихоокеанського флоту РФ.

Зазначається, що навчання стартували всього через два дні після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про розміщення двох атомних підводних човнів у "відповідних регіонах" у відповідь на заяви екс-президента РФ Дмитра Медведєва. Водночас, за даними агентства, маневри були заплановані раніше.

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"Однак вони були заплановані задовго до дій Трампа", – пише агентство.

Деталі навчань та техніка

У межах навчань російський великий протичовновий корабель та два китайські есмінці здійснили спільне проходження маршрутом. До маневрів залучені дизель-електричні підводні човни обох країн, а також китайське рятувальне судно для підтримки підводних човнів.

Навчання триватимуть до вівторка. У програмі — спільні артилерійські стрільби, відпрацювання протидії підводним човнам і ворожій авіації, а також проведення пошуково-рятувальних операцій у морі.

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Стратегічне партнерство Росії та Китаю

Reuters нагадує, що перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну Москва та Пекін підписали угоду про стратегічне партнерство "без обмежень". З того часу країни регулярно проводять спільні військові маневри для покращення координації між своїми арміями.Такі навчання, за оцінкою агентства, мають на меті стримування геополітичних опонентів.

Позиція США та роль Китаю

Олександр Хара, дипломат і директор Центру оборонних стратегій, в інтерв’ю Главреду висловив думку щодо позиції США та Китаю у контексті російсько-українського конфлікту. За його словами, Сполучені Штати не ставитимуть Китаю жодних ультиматумів і не змушуватимуть Пекін чинити тиск на Москву.

Хара пояснює це взаємною залежністю між США та Китаєм, через яку Пекін не можна ігнорувати у світовій політиці. Крім того, Китай не зацікавлений у тому, щоб допомагати Заходу у перемозі над Росією. Навпаки, для Китаю вигідніше бачити Росію послабленою, але не знищеною.

Експерт також зазначає, що Китай розглядає Україну як інструмент Заходу, тоді як Росію сприймає як партнера, що відстоює власні національні інтереси.

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Заяви Китаю щодо війни в Україні – новини за темою

Раніше Главред повідомляв, що Китай образився на дії України – вимагають "негайно виправити помилку". Пекін обурений санкціями проти китайських компаній.

Крім того,

Сполучені Штати Америки не будуть ставити ніяких умов Китаю і не будуть змушувати КНР тиснути на Росію. По-перше, існує взаємна залежність – Китай не можна просто ігнорувати.

По-друге, Китай не зацікавлений допомагати Заходу перемагати Росію. Навпаки, Китаю вигідно, коли країна-агресорка Росія послаблена.

Нагадаємо, The Times назвало ім'я людини, здатної змусити Путіна закінчити війну. Китай уже постачає в РФ товари подвійного призначення, які можуть мати цивільне застосування, але також важливі для військової машини Путіна.

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Об источнике: Reuters Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



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