Україна вдарила санкціями по тіньовому флоту Росії: Зеленський зробив заяву

Під санкції потрапили компанії, які перевозять нафту морем, займаються логістикою та обслуговуванням танкерного флоту.

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Зеленський запустив санкції проти капітанів тіньового флоту і танкерів РФ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Україна застосувала пакет санкцій проти капітанів і компаній тіньового флоту країни-окупанта Росії, який перевозить нафту. У списку - 94 фізичні особи, включно з громадянами Китаю, Індії, Ірану, М'янми, Бангладешу, Грузії та Ірану, а також п'ять компаній.

Нові санкції України

Як повідомив у своєму Telegram-каналі президент Володимир Зеленський, Україна підготувала три пакети санкцій, а один із них - обмеження проти капітанів російського тіньового флоту - уже застосувала.

"Провів також нараду щодо нашої санкційної політики. Підготовлено 3 санкційні пакети, і перший пакет уже сьогодні застосовано - санкції проти капітанів російського тіньового флоту. відео дня Будемо синхронізувати всі ці пакети з нашими партнерами так, щоб тиск працював у більшості юрисдикцій. Погодив на наступний тиждень синхронізацію санкцій партнерів у нашій юрисдикції. Необхідні рішення партнерів мають бути підтверджені українськими санкціями", - сказав глава держави.

Хто потрапив під санкції

На сайті президента зазначено, що президент увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони, згідно з яким запроваджуються персональні, спеціальні економічні та інші обмеження у вигляді санкцій.

Санкції впроваджено проти 94 фізичних осіб. У списку опинилися громадяни Китаю, Індії, Ірану, М'янми, Бангладешу, Грузії та Ірану.

Також під санкції потрапила низка компаній:

ТОВ "Арго Танкер Груп";

ТОВ "Газпромнефть Шиппінг";

ТОВ "СКФ ЕКО";

ТОВ "СКФ Прирозломне";

ТОВ "СКФ ТМ".

Також уповноважений президента з питань санкцій Влад Власюк сказав, що пакет "Капітани тіньового флоту" передбачає обмеження проти 94 капітанів, які займалися перевезенням російської нафти в обхід цінової стелі.

Санкції проти 5 компаній - це обмеження щодо операторів флоту.

"Наприклад, громадянин М'янми Со Хлаїн Він - капітан танкера JUN MA (під санкціями ЄС, Швейцарії, Великої Британії, Канади та Австралії), який здійснив понад 40 рейсів із російських портів до Китаю, Індії та Туреччини. Персональні обмеження проти таких капітанів зроблять участь у санкційних схемах токсичною і закриють їм доступ до цивілізованого світу", - цитує його Суспільне.

Який вплив мають санкції на Росію / Інфографіка: Главред

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Як повідомляв Главред, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп 28 липня змінив умову ультиматуму Кремлю. Зокрема, він заявив, що якщо через 10-12 днів Москва не укладе мир із Києвом, на економічних партнерів Росії очікують вторинні санкції.

20 липня Зеленський запровадив санкції проти Наталії Королевської, Геннадія Балашова, Андрія Серебрянського, Юлії Латиніної та Тетяни Аксьоненко. Причина, як заявили в Офісі президента, - участь осіб в інформаційних операціях, які спрямовані на підрив обороноздатності України, просування антиукраїнських наративів і легітимізація збройної агресії РФ.

Євросоюз ухвалив 18-й пакет санкцій проти Росії. До списку потрапили 55 нових фігурантів: 14 фізичних і 41 юридична особа. Стеля цін на російську нафту знижена до 47,6 дол. за барель. Заблоковано ще 105 суден так званого тіньового флоту. З 1 січня 2026 року забороняється імпорт до ЄС нафтопродуктів, вироблених із нафти РФ у третіх країнах (крім США, Канади, Британії, Швейцарії та Норвегії).

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Коротко про тіньовий флот Росії Тіньовий флот Росії (також "сірий флот", "темний флот") - це термін для опису кораблів, які використовуються при перевезенні нафти, нафтопродуктів і скрапленого природного газу з РФ в обхід санкцій, запроваджених у зв'язку з вторгненням Росії в Україну. Як пише Вікіпедія, тіньовий флот складається переважно із застарілих суден, що здійснюють навігацію без стандартної страховки судна. Судна використовують складні схеми власності та менеджменту компаній, а також часто змінюють свої назви. Власників таких суден часто складно встановити. Як правило, кораблі тіньового флоту використовують так звані удбні прапори і функціонують з порушенням морських законів. Російська Федерація витратила на створення тіньового флоту понад 8 млрд доларів. За оцінкою Bloomberg від грудня 2023 року, 45% російської нафти транспортувалося за допомогою кораблів тіньового флоту.

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