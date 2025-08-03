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Новий акцент Білого дому: в адміністрації Трампа зробили гучну заяву про Україну

Руслан Іваненко
3 серпня 2025, 19:59
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Заступниця речника Держдепу США наголошує на важливості повного припинення вогню та захисту цивільних.
Новий акцент Білого дому: в адміністрації Трампа зробили гучну заяву про Україну
США хочуть стояти пліч-о-пліч з Україною, щоб зупинити атаки на критичну інфраструктуру й мирне населення. / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/WhiteHouse

Коротко:

  • Адміністрація Трампа підтвердила намір підтримувати мир в Україні
  • США заявили про готовність стояти пліч-о-пліч з Україною
  • Представники Держдепу відзначили прагнення до всеосяжного припинення вогню

Адміністрація президента США Дональда Трампа заявила про намір і надалі підтримувати Україну у прагненні до миру. Про це повідомила заступниця речника Державного департаменту США Міньон Г'юстон в ефірі Postimees.

Адміністрація Трампа заявила про підтримку України

"Ця адміністрація прагне тривалого, міцного, сталого миру в регіоні. Ми хочемо продовжувати стояти пліч-о-пліч з Україною, оскільки Україна закликає до всеосяжного, повного припинення вогню, яке зупинить будь-який напад на цивільних, на критичну інфраструктуру", — наголосила Г'юстон.

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Зміна риторики Білого дому щодо України

Хоча в адміністрації Трампа зазвичай обережно висловлюються щодо теми війни Росії проти України, ця заява засвідчує прагнення до стабільності в регіоні. Раніше представники Білого дому та Держдепу переважно дотримувалися нейтральної риторики — що пов’язувалося зі спробами Трампа налагодити мирні перемовини з Росією.

помощь США, инфографика
Допомога США / Інфографіка: Главред

Меседж із натяком на військову підтримку

Американський пастор-євангеліст Марк Бернс, якого американські медіа часто називають духовним радником Дональда Трампа, публічно висловив солідарність з українським народом. У своєму дописі в соцмережі Х він запевнив українців, що "допомога вже в дорозі".

"Тримайтеся, мої українські брати і сестри. Допомога вже в дорозі", — написав Бернс у суботу.

До звернення він додав заяву Дональда Трампа щодо відправлення атомних підводних човнів, що може розглядатися як сигнал підтримки з боку республіканської політичної еліти. Коментар пастора отримав резонанс, адже, попри неоднозначну позицію Трампа щодо війни в Україні, такі меседжі формують важливе інформаційне тло напередодні виборів у США.

Допомога Україні – новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, Україна отримає винищувачі F-16 від Бельгії вже в цьому і наступному році, проте точні дати передачі поки невідомі.

Також Трамп підтвердив, що Україна отримає 17 систем Patriot, частина з яких прибуде вже найближчими днями. США постачають зброю, але її фінансування забезпечують країни НАТО, зокрема ЄС.

Крім того, Сполучені Штати Америки узгодили два нові пакети військової допомоги Україні загальною вартістю понад 330 мільйонів доларів Про це йдеться у пресрелізах Пентагону.

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Про джерело: Білий дім

Білий дім — офіційна резиденція та місце роботи президента США. Розташований у Вашингтоні, округ Колумбія, він служив резиденцією кожного президента США з часів Джона Адамса в 1800 році, коли національна столиця була перенесена з Філадельфії. Термін "Білий дім" часто використовується як фігура мови для президента та його радників, пише Вікіпедія.

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