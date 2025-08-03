Ера 'пікселя' закінчується: ЗСУ отримають форму нового зразка

Коротко:
- ЗСУ переходять на нову форму
- Камуфляж ММ-14 ("піксель") замінять на новий візерунок ММ-25
- ММ-25 візуально схожий на Multicam
Збройні Сили України поступово перейдуть на новий тип військової форми. Нинішній камуфляжний візерунок ММ-1, відомий як "піксель", замінять на новий - ММ-25. Відповідне рішення ухвалило Центральне управління розвитку матеріального забезпечення Збройних Сил України, повідомив офіційний сайт "Партнер МОУ".
Новий візерунок ММ-25 затверджено для виробництва речового майна на потреби війська. Хоча його точний зовнішній вигляд офіційно ще не розкривається. Прота профільні джерела, зокрема Boroshno News і First Division, зазначають, що ММ-25 візуально дуже нагадує Multicam - універсальний камуфляж, що використовується у збройних силах США та інших країн світу.
Що відомо про український піксель
ММ-14 (скорочено від "Малюнок маскувальний зразка 2014 року"), також відомий як "піксель" або "український піксель", пише видання військової тематики Мілітарний. Він є п'ятикольоровим цифровим деформаційним камуфляжем, який Збройні сили України офіційно прийняли у 2014 році як заміну радянському камуфляжу "Бутан" або ж помилково "Дубок".
З 2017 року Військово-морські сили України використовують "морську" версію камуфляжу ММ-14, яка має назву ММ-16Ф (так званий "морський піксель"). Вона зберігає шаблон візерунка ММ-14, але відрізняється колірною гамою - камуфляж виконано в блакитних, синіх, сірих та чорних відтінках, що краще відповідають умовам морського середовища.
У чому перевага Multicam
Multicam - це багатозонний візерунок, який добре працює в різних кліматичних умовах та типах місцевості. Його головна перевага - універсальність, що дозволяє ефективно маскувати бійців як у лісах, так і на відкритих просторах.
Як довго триватиме перехід
Масове впровадження нової форми потребує часу. Через велику чисельність українського війська перехід на ММ-25 може тривати кілька років. Поки що точні строки початку постачання нової форми не озвучені.
Нова форма не буде впроваджена миттєво, а вводитиметься поступово - шляхом природного оновлення та заміни зношених комплектів у підрозділах. Це дозволить уникнути перевитрат і забезпечити органічний перехід до нового стандарту.
У перехідний період форма ММ-14 ("піксель") залишатиметься в обігу й використовуватиметься паралельно з новим зразком
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Про джерело: Партнер МОУ
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