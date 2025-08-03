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Ультиматум Трампа і затяжна війна: генерал США розкрив плани Путіна

Андрій Ганчук
3 серпня 2025, 20:55
8671
Кремль нарощує військові сили в Білорусі - навпроти країн Балтії та Фінляндії, зазначив Веслі Кларк.
Ультиматум Трампа і затяжна війна: генерал США розкрив плани Путіна
Путін не піде на ультиматум Трампа - генерал США / Колаж: Главред, фото: Білий дім, скріншот YouTube

Коротко:

  • Путін не прийме ультиматум Трампа
  • Путін не збирається завершувати війну
  • Росія готується до затяжної війни

Керівник країни-окупанта Росії Володимир Путін не прийме ультиматум з боку президента США Дональда Трампа і продовжить війну проти України. Кремль нарощує військові сили в Білорусі, навпроти країн Балтії та Фінляндії, що означає підготовку до затяжної війни. Про це заявив колишній командувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, генерал Сухопутних сил США у відставці Веслі Кларк.

"Я не очікую, що це станеться"

В інтерв'ю Еспресо він розповів, що не варто очікувати виконання Путіним ультиматуму Трампа.

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"Я вважаю, що було б чудово, якби Путін виконав ультиматум президента Трампа щодо санкцій. Утім, я не очікую, що це станеться, і сподіваюся, що мої українські друзі не покладаються на те, що Путін припинить бойові дії за 10 днів", - вважає генерал.

Путін продовжить війну

Генерал також акцентував увагу на тому, що Путін чітко дав зрозуміти: він має намір продовжувати війну, поки не досягне своїх так званих цілей у вигляді "усунення першопричин конфлікту", тобто НАТО.

"З огляду на всю наявну в мене інформацію, російське військово-промислове виробництво працює цілодобово, без вихідних", - нагадав Кларк.

Крім того, він додав, що росіяни не застосовують на полі бою в Україні свою найкращу техніку.

"Водночас Росія нарощує сили в Білорусі - навпроти країн Балтії та Фінляндії. Це виглядає як підготовка до затяжної війни", - наголосив Веслі Кларк.

Що говорить експерт

Заява Путіна про його так звану готовність до завершення війни - полеміка не із Зеленським, а Трампом. Путін натякнув на намір домовлятися в закритому режимі, сказав Главреду політолог Володимир Фесенко.

Згідно з його прогнозом, миру до кінця року не буде.

"Судячи з усього, такі перемовини вже почалися. Про це свідчить заява Трампа, що до Москви їде Віткофф. Але з огляду на непоступливу позицію Путіна і той факт, що ультиматуми, озвучені ним ще торік, залишаються чинними, можна зробити висновок: щонайменше до кінця року жодних серйозних зрушень у переговорному процесі не буде", - підкреслив Фесенко.

Ультиматум Трампа і реакція Кремля - новини за темою:

Як повідомляв Главред, Дональд Трамп раніше оголосив про нові терміни ультиматуму Росії. США з 28 липня чекають ще 10-12 днів, і якщо Москва не піде на мир з Києвом, на економічних партнерів Кремля чекають вторинні санкції.

У відповідь Володимир Путін повторив ультиматум на адресу України, в рамках якого він "зажадав" вивести війська з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, відмови Києва від НАТО і оголошення нейтрального статусу.

30 липня Дональд Трамп оголосив про візит спецпосланця Вашингтона Стіва Віткоффа до Москви. Деталей поїздки Віткоффа в РФ Трамп не розкрив.

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Про персону: Веслі Кларк?

Веслі Кларк - генерал армії США. Командував силами НАТО в Косово, коли він очолював Вищий штаб союзних держав Європи з 1997 по 2000 рр.

Кларк брав участь в 2004 у виборах на пост президента від Демократичної партії, проте вийшов з боротьби на користь Джона Керрі.

Є автором книги "Як перемогти в сучасній війні" (Winning Modern War).

Генерал дуже високо оцінив дії української армії в нинішній війні на Донбасі, а операцію в Дебальцеве з точки зору стратегії вважає успішною і такою, що увійде в підручники сучасної військової справи.

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