Росіяни хизуються, як добивають поранених українців: жорстке перехоплення від СБУ

Росіяни хизуються, як добивають поранених українців/ Reuters

Окупанти не соромляться розповідати своїм рідним, як жорстоко вбивають людей в Україні. Свої вчинки вони ще й гордо описують, хизуючись ними і не відчуваючи ні краплі провини.

Служба безпеки України опублікувала нове перехоплення розмови російського окупанта, який воює проти ЗСУ в Україні, з його дружиною. В СБУ назвали це перехоплення одним із найжорсткіших, які взагалі публікувалися раніше.

У розмові з дружиною загарбник розповідає що він, добиваючи пораненого українця, перерізав йому горло. При цьому окупант, навіть без тіні докорів сумління, каже, що він у той момент подумав: "Ну коли я ще людині горло переріжу?".

Дружина спочатку ніби дивується, але потім просто сміється після таких одкровень свого чоловіка.

При цьому війну в Україні окупант називає "вечіркою", на якій можна втілювати у реальність свою хвору фантазію.

"Він просить жінку нікому про це не розповідати. Але тепер його секрети знатиме весь світ. Сам рашист та його звірства задокументовані у відповідних кримінальних провадженнях. І ці факти – яскраве свідчення того, які нелюди нам протистоять. Ми змусимо відповідати кожного з них за вчинені звірства", – наголосили в СБУ.

Раніше повідомлялося, що українські військові знищили на Донбасі склад боєприпасів російських загарбників. Склад був знищений під окупованою Попасною. Що після точного влучення боєприпаси здетонували і стали причиною грандіозного вибуху.

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що світ втомився не від підтримки України, а від дій російської верхівки. За його словами, світ втомився від особистих "комплексів " Путіна".

Читайте також: