Врожай картоплі впав на 25-30%: аграрій розповів, чи злетять до небес ціни восени

Весняні заморозки та спекотне, нестабільне літо негативно вплинули на посіви, особливо в Київській і південних областях.

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Скільки коштуватиме картопля восени / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Ключові тези Гриника:

Ціни на молоду картоню знизилися до 22-38 грн/кг у роздріб

У вересні-жовтні оптові ціни очікуються на рівні 12-18 грн/кг, роздрібні – 20-26 грн/кг

Можливе зменшення врожаю на 25-30% порівняно з минулим роком

У травні по всій Україні спостерігалася достатня кількість опадів, що позитивно вплинуло на формування врожаю картоплі. Завдяки цьому очікується загалом стабільний рівень виробництва, який дозволить уникнути різкого стрибка цін на внутрішньому ринку. Про це в.о. першого віцепрезидента Національної академії аграрних наук України Ігор Гриник повідомив РБК-Україна.

Водночас погодні умови літа створили певні ризики. Весняні заморозки, а також спекотні й нестабільні погодні умови у липні та серпні негативно вплинули на стан посівів картоплі. Гриник наголосив, що особливо складна ситуація склалася в Київській та південних областях.

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"Виробники, зокрема ті, що спеціалізуються на насіннєвій картоплі, прогнозують зменшення врожаю на 25-30% порівняно з попереднім роком. Це може бути зумовлене літньою посухою та високими температурами або навпаки - надлишком вологи та низькими нічними температурами", - зазначив він.

Попри проблеми з урожаєм, різкого зростання цін на картоплю не очікується. Наразі ціни на молодий урожай на гуртових ринках знизилися до 15-22 грн/кг, а в роздріб – до 22-38 грн/кг залежно від регіону. Середня ціна – 33,55 грн/кг, і вона продовжує знижуватись.

Гриник застеріг, що осінній прогноз цін залишається стриманим.

"У вересні-жовтні оптові ціни, найімовірніше, становитимуть 12-18 грн/кг, а в роздрібній торгівлі - очікується 20-26 грн/кг. З піковими значеннями до 30 грн/кг тільки в разі несприятливих умов (погоди, інфляції або логістичних проблем)", - додав експерт.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Якими будуть ціни на продукти восени

Економіст й виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що восени ціни на овочі та фрукти в Україні можуть залишитися стабільними або навіть знизитися завдяки сприятливим погодним умовам. За його словами, хоча прогноз на осінь і зиму поки що попередній, уже зараз можна стверджувати, що цьогорічна погода значно краще підходить для вирощування овочевих культур, ніж минулого року.

"Від погоди в серпні залежить загальний обсяг врожаю. Якщо буде аномальна спека й посуха, то ми втратимо ті напрацювання, що маємо зараз, а якщо буде така сама погода, як зараз, то, навпаки, врожай буде кращим", - пояснив Пендзин.

Ціни на продукти - новини України

Як повідомляв Главред, ціни на лохину в Україні стрімко знижуються через пік збору врожаю наприкінці липня. Незважаючи на стабільний попит, фермери змушені зменшувати вартість через велику пропозицію та появу ягід нижчої якості.

Також в Україні вже п'ятий тиждень поспіль дешевшає морква через надлишок пропозиції та низький попит. Її продають по 9–16 грн/кг - це на 10% дешевше, ніж тиждень тому.

Крім цього, з 2016 року ціни на продукти в Україні зросли на 79% у євро - це більше, ніж у ЄС (46%). Деякі товари, як-от масло, свинина та молочні продукти, вже дорожчі, ніж у сусідів.

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Про джерело: РБК-Україна РБК-Україна — українське інформаційне агентство. Засноване 2006 року як підрозділ російського медіахолдингу РБК (скорочення від "РосБізнесКонсалтинг"), але 2010 року агенція "РБК-Україна" вийшла зі складу російського холдингу, а 2015-го повністю перейшла під контроль українського медіабізнесмена Йосипа Пінтуса. 29 січня 2016 року російський холдинг "РБК" намагався оскаржити в суді використання бренду "РБК", проте програв справу. З квітня 2014 року ІА "РБК-Україна" позиціонується як незалежна компанія, яка не має стосунку до російської структури, пише Вікіпедія.

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