Чому 4 серпня забороняється довго спати: яке церковне свято

4 серпня не слід займатися важкою фізичною працею - день краще провести в тиші, спокої і молитві.

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4 серпня: яке церковне свято і що не можна робити / колаж: Главред, фото: pomisna.info

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Яке церковне свято 4 серпня

Що не можна робити 4 серпня

Народні прикмети і традиції

У понеділок, 4 серпня, віряни святкують день пам'яті святих семи мучеників Ефеських. Сталося це в Ефесі під час правління імператора Декія (II століття). Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 4 серпня

В Ефесі жили семеро юнаків-християн, які служили в армії і належали до знатних родин. Коли в Ефес прибув імператор, почалися жорстокі переслідування християн. Ці юнаки відмовилися зректися віри, а щоб уникнути арешту, пішли жити в печері на горі поблизу міста. Там вони старанно молилися щодня. Після цього вони заснули чудовим сном, а Бог запечатав вхід до печери каменем.

відео дня

Минуло 200 років, юнаки все спали. Коли імператором став Феодосій Молодший і в імперії почалися богословські суперечки щодо воскресіння мертвих, ця печера відчинилася, а з неї вийшли сім юнаків. Один із них, на ім'я Ямвліх, пішов у місто купити хліб. Там він помітив, що монети часів Декія, які в нього були, вже не приймають. Люди навколо були вражені його зовнішнім виглядом і мовою. Так і з'ясувалося, що юнаки проспали два століття. Запросили їх тоді до імператора, і чудо воскресіння стало підтвердженням істини про тілесне воскресіння мертвих. Тоді вони знову спочили в Бозі, а печера стала їхнім священним місцем.

Що не можна робити 4 серпня

Не слід займатися важкою фізичною працею - день краще провести в тиші, спокої та молитві.

Не можна сваритися, підвищувати голос - це благословенний день, пов'язаний із духовністю.

Забороняється довго спати - людина встане млявою, розсіяною і буде, як сонна, весь рік.

Народні прикмети та традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

сонячний і ясний день - до теплої та сухої осені;

дощ - волога погода протримається ще сім тижнів;

вітер сильний на 4 серпня вказує, що осінь буде мінливою, вітряною;

вранці густа роса на траві - чекайте на сніжну і морозну зиму;

птахи почали злітатися в зграї - до ранньої і прохолодної осені.

У народі 4 серпня називалося Сон День. Бо сім отроків заснули на довгі роки, і цей день асоціюється з тишею, спокоєм і навіть переходом літа в осінь.

Іменини 4 серпня

Які завтра іменини: Андрій, Денис, Дмитро, Іван, Костянтин, Кузьма, Михайло, Олексій, Семен, Дарина, Ірина.

Талісманом людини, народженої 4 серпня, є гіацинт. Один із найулюбленіших дорогоцінних каменів. Ще з давніх-давен його цінували як знак глибокої мудрості та духовної проникливості.

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