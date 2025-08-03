Вперше за 600 років: на Камчатці почалося потужне виверження вулкана, деталі

Шлейф попелу розповсюдився у бік Тихого океану.

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Виверження вулкана на Камчатці / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

На Камчатці вивергається вулкан

Оголошено "помаранчевий" рівень небезпеки

Останнє виверження відбулося приблизно у 1463 році

На російському півострові Камчатка розпочалося потужне виверження вулкана Крашенінникова. Він викидає попіл на висоту до 6 кілометрів над рівнем моря. Про це пишуть російські Telegram-канали.

Відомо, що у регіоні оголошено "помаранчевий" рівень небезпеки. Шлейф попелу розповсюдився в східному напрямку - у бік Тихого океану.

відео дня

Варто додати, що у зоні руху попелу немає населених пунктів, його випадіння в житлових районах не зафіксовано. У районі вулкана також не зареєстровано туристичних груп.

Виверження вулкана - відео:

Чому розпочалось виверження вулкана

Виверження вулкана пов’язують із сильним землетрусом магнітудою 8,8 бала, який стався на Камчатці 30 липня.

Що цікаво, останнє зафіксоване виверження Крашенінникова відбулося приблизно у 1463 році.

Землетрус в Росії

30 липня на Камчатському півострові стався землетрус. Це був найпотужніший землетрус із 1952 року. Після нього було зафіксовано хвилю цунамі, яка затопила деякі населені пункти.

Крім того, через підземні поштовхи було пошкоджено кілька будівель. Утворилися тріщини, пошкоджено труби та вентиляційні шахти.

Землетруси в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, 13 липня на території Чернівецької області було зафіксовано землетрус із магнітудою 2,6 бала за шкалою Ріхтера. Підземний поштовх стався поблизу селища Конятин, що у Вижницькому районі.

11 травня в Одесі та області також був відчутний землетрус. Його магнітуда була 4,6 балів. Епіцентр підземних поштовхів був зафіксований у сейсмічній зоні Вранча, що у Румунії.

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