Зеленський призначив нового командувача Повітряних сил ЗСУ - що про нього відомо

Президент призначив нового командувача у День Повітряних сил ЗСУ.

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Повітряні сили отримали нового командувача / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, uk.wikipedia.org

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У день Повітряних сил України президент призначив нового командувача

Повітряні сили очолив генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко

Кривоножко має багатий досвід у військовій авіації

У неділю, 3 серпня, президент України призначив командувача Повітряних сил Збройних Сил України. Ним став генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко. Про це повідомив глава держави у Telegram.

"Сьогодні призначив генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка командувачем Повітряних сил Збройних Сил України. І найголовніше, щоб і надалі українська бойова авіація та сили ППО розвивались комплексно та в ефективній взаємодії: Збройні Сили України, Генеральний штаб, Міністерство оборони України, команди наших партнерів та фахові й небайдужі експерти, які бажають Україні сили та перемоги", - написав він. відео дня

Що відомо про Анатолія Кривоножко

Анатолій Миколайович Кривоножко народився 23 липня 1965 року та має великий досвід служби у військовій авіації. У 2006–2008 роках очолював 114 бригаду тактичної авіації, а з 2015 року керував повітряним командуванням "Центр".

Він активно брав участь в АТО, а після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році продовжує виконувати бойові завдання. Під його командуванням знищено понад 1 160 повітряних цілей, понад 100 наземних і одну надводну.

Кривоножко є автором публікацій у провідних військових виданнях, зокрема в журналах "Наука і техніка Повітряних Сил", "Системи озброєння і військова техніка" та "Збірник наукових праць ХНУПС".

У 2018 році йому присвоєно звання генерал-лейтенанта, а у 2023-му - звання Героя України. Також нагороджений орденом "Золота Зірка", орденами Богдана Хмельницького II та III ступенів і орденом Данила Галицького.

Стратегія розвиту Повітряних сил

Зеленський наголосив, що Повітряні сили - це тисячі відданих людей, завдяки яким українське небо залишається під контролем України. Серед них - бойова авіація, зенітні ракетні війська та радіотехнічні війська, які складають основу безпеки неба.

"Три головні складові безпеки українського неба. Один із найбільших наших спільних результатів - Україна не дозволила панувати у своєму небі росіянам, і це надзвичайна робота, героїзм, самовідданість, фаховість багатьох наших людей", - зазначив Зеленський.

За його словами, Повітряні сили вже реалізують стратегію розвитку української авіації на найближчі 20 років. Цього року в Україну вже надійшли та використовуються винищувачі "Міраж", збільшено парк F-16, а також визначено пріоритети інтеграції іноземної техніки в Сили оборони.

Винищувач Mirage-2000 – основні характеристики / Інфографіка: Главред

"Головна мета трансформації української авіації - забезпечити для нашої держави сильну та сучасну авіаційну складову Сил оборони, яка буде фактичною частиною сил НАТО та однією з найміцніших у Європі. Майже всі ключові речі про нашу бойову авіацію - цілком таємні, і це зрозуміло. Хоча справді є чим пишатися, майже все залишається непублічним", - зазначив Зеленський.

Також президент наголосив, що шлях, який українська авіація пройшла за роки повномасштабної війни є дійсно безпрецедентним.

"Українці довели, що майстерність наших людей і здатність реалізовувати надзвичайно складні завдання - дійсно взірцеві. Дякую за це кожному, хто залучений", - додав він.

Нові призначення в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, Юлія Свириденко стала новою прем’єр-міністеркою України. Її призначення 17 липня підтримали 262 народні депутати. Раніше вона була першою віцепрем’єркою та міністеркою економіки.

Також новим міністром оборони призначено Дениса Шмигаля, Укроборонпром очолив Герман Сметанін. Зеленський поставив завдання – досягти 50% української зброї на фронті за пів року.

Крім цього, заступницю міністра економіки Тетяну Бережну призначено тимчасово виконувати обов’язки міністра культури та стратегічних комунікацій. Прем’єрка Юлія Свириденко пояснила, що головне завдання - забезпечити фінансування культури під час війни та посилити міжнародну співпрацю.

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Про джерело: Офіс Президента України Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

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