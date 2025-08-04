"Писатиму докторську": El Кравчук в університеті здобуває нову професію

Ель Кравчук зайнявся вивченням глибокого і соціально важливого питання.

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El Кравчук де зараз - Ель Кравчук навчається в університеті та пише наукову роботу / колаж: Главред, фото: instagram.com/el.kravchuk

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48-річний Ель-Кравчук навчається на аспірантурі

Співак розповів, що вивчає

Український співак El Кравчук (Андрій Остапенко) вирішив освоїти нову професію. У дев'яностих він навчався в Київському музичному училищі імені Глієра (клас вокалу), на історичному факультеті Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, у Київській державній консерваторії.

Зараз артист досліджує психологію творчості. На цю тему Ель Кравчук готується написати докторську роботу. У бесіді з Коротко Про він розповів, що навчається на філософському факультеті, і майбутній рік буде для його навчання фінальним, і тому - дуже важливим.

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"Залишився ще рік (в аспірантурі - прим. редактора). І це буде відповідальний рік, я писатиму докторську роботу. Це факультет філософії. Але на цьому факультеті є можливість досліджувати психологію творчості. Наприклад, роботу з інклюзивними дітками, як з ними поставити виставу в садочку. Щоб всім діткам це вдалося, вистава має бути дуже простою, зрозумілою, нескладною. І той, хто її ставить, повинен все робити за технологією. Про цю технологію буде моя робота", - каже артист.

El Кравчук де зараз - Ель Кравчук навчається в університеті та пише наукову роботу / instagram.com/el.kravchuk

Також El Кравчук зізнався, що навчається, щоб догодити мамі - вона завжди мріяла бачити сина освіченим. "І для себе, і, мабуть, для мами (пішов вчитися далі - прим. редактора), вона мріяла, щоб я був освічений. Коли вона почула про цю ідею, була в захваті. Тому, мабуть, навіть більше для мами це роблю. І це ж класно, коли людина стає краще і краще", - поділився він.

El Кравчук де зараз - Ель Кравчук навчається в університеті та пише наукову роботу / instagram.com/el.kravchuk

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Про персону: EL Кравчук EL Кравчук - український співак, актор і телеведучий. 1995 року подав заявку на участь у міжнародному конкурсі "Червона Рута" і переміг у ньому. Почався запис першого альбому. У 1996 році вступив до Київської державної консерваторії. У 1997 році вийшов перший альбом виконавця "Нічий". 2003 року Кравчук зробив перерву в сольній кар'єрі і весь час присвятив театральній постановці "Гамлет" (режисер - Андрій Жолдак). Кравчук узяв участь у 85 виставах в Україні, Голландії, Франції, Іспанії, Македонії, Хорватії, Румунії, Болгарії, Польщі, Німеччині, Росії, Сербії, повідомляє Вікіпедія.

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