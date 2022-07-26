Біля Мелітополя військові РФ переїхали на КамАЗі авто з родиною, загинула дитина

Військові РФ переїхали на КамАЗі авто з родиною / Фото УНІАН

У Запорізькій області біля тимчасово окупованого міста Мелітополь російські загарбники на військовій вантажівці КамАЗ 25 липня переїхали легковий автомобіль з людьми.

На місці аварії загинули двоє дорослих і дитина, які перебували в машині. Про це у своєму каналі в Telegram повідомив законний мер Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, окупанти наїхали на людей на трасі між захопленими містами Мелітополь і Бердянськ.

"Те, що навіть не можна назвати звірством, адже рашисти точно не люди і гірші за самих диких тварин. Сподіваюся, застануть пекло за життя від наших військових", – написав Федоров.

Як повідомляв Главред, у березні на Запоріжжі кадирівці спочатку розстріляли, а потім переїхали танком автомобіль Укрпошти, який розвозив людям пенсії. Двоє працівників, які були в авто, загинули.

На Чернігівщині російські окупанти розчавили бронетранспортером легковик, у якому намагалася евакуюватися родина 10-річного Андрія Близнюка. Батьків і дядька добили на очах у хлопчика, а його з пораненою ногою залишили лежати на узбіччі.

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