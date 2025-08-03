Росія готує новий наступ найближчим часом: які регіони України під загрозою

Росіяни до наступу, ймовірно, залучать війська КНДР.

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Жорін прокоментував ситуацію на фронті / Колаж: Главред, фото: ОК "Захід", Міноборони РФ

Ключові тези:

Росіяни готують новий наступ у серпні-вересні

Ворог спробує зосередити удари у Харківській та Сумській областях, а ще у Покровську

Російські окупанти за підтримки військ КНДР, наприкінці літа або у вересні, планують провести новий наступ. Під прицілом ворога, ймовірно, буде Харківська та Сумська області, а ще район Покровська. Про це розповів заступник командира Третього армійського корпусу підполковник Максим Жорін в інтерв'ю Фокусу.

Він пояснив, що судячи з перехоплень і накопичення сил, росіяни дійсно перекидають підрозділи, що свідчить про підготовку до нового етапу наступу.

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Жорін додав, що ситуацію на Сумщині вдалося стабілізувати, однак загроза з боку кордону ще не зникла.

"Вона залишатиметься актуальною як для Сумської, так і для Харківської областей. Адже для ворога принципово важливо просунутись якнайглибше на нашу територію", - сказав командир.

Що відбувається на Покровському напрямку

Військовий також прокоментував ситуацію поблизу Покровська. Він підтвердив інформацію про те, що загроза оточення міста зараз є, але, за його словами, це вже тягнеться щонайменше півроку.

"Різниця лише в тому, що українські сили час від часу виснажують ворога, і тоді знижується або темп просування, або інтенсивність застосування засобів. Тобто це не щось нове — така загроза триває не перший день", - наголосив він.

Особливу небезпеку, за його словами, становлять російські ДРГ, які проникають у тил, вражають FPV-позиції та мінометні розрахунки.

"Ці точки часто або слабо укріплені, або взагалі не мають активної оборони. Коли ворог заходить туди, вибити його дуже складно", — пояснив він.

Жорін також зазначив, що у районі Покровська РФ зосередила достатню кількість сил і засобів, адже для противника цей напрямок фронту є ключовим.

Він не виключив того, що найближчим часом ворог отримає підкріплення та спробує атакувати Покровськ з новою силою.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - новини за темою

Як писав Главред, третій день поспіль російська окупаційна армія б’є по Корабельному району Херсона з авіації, де розташований Острівський міст. При цьому Владислав Волошин запевнив, що наразі серед російських загарбників немає тих, хто готовий форсувати Дніпро та штурмувати безпосередньо місто.

Нещодавно у матеріалі The Telegraph йшлося, що армія Путіна фактично перерізала ключову дорогу, яка є життєво важливою артерією для української оборони в Покровську.

Крім цього, українські війська намагаються відбити позиції, втрачені у Кам'янському, що на Запорізькому напрямку.

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Про персону: Максим Жорін Максим Жорін - заступник командира 3-ї ОШБр, командир полку "Азов" (2016-2017), підполковник ЗСУ, начальник Центрального штабу Національного Корпусу. З першого дня повномасштабної агресії РФ проти України, 24 лютого 2022 р., взяв участь у формуванні Київського добровольчого загону ТрО "Азов — Київ", який у березні розширився до батальйону ТрО "Азов — Київ", а згодом - окремого полку спеціального призначення ЗСУ, який пізніше перейшов до лав ССО.

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