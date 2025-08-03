Після ударів по мосту у Херсоні: чи наважаться росіяни штурмувати місто

У ЗСУ прокоментували атаки армії РФ на міст у Херсоні.

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Росіяни двічі обстріляли Острівський міст у Херсоні / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот із видео

Основне:

Росіяни атакують міст у Херсоні

В першу чергу споруда слугує транспортним сполученням для місцевих

Наразі військових РФ, які готові форсувати Дніпро, немає

Третій день поспіль російська окупаційна армія б’є по Корабельному району Херсона з авіації, де розташований Острівський міст. Наразі серед російських загарбників немає тих, хто готовий форсувати Дніпро. Про це заявив речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин у коментарі "Суспільному".

"За даними нашої розвідки, російських бійців, які готові зараз на човнах плисти для форсування Дніпра та штурму Херсона, немає", - сказав речник. відео дня

Він зазначив, що у неділю, 3 серпня, ворог завдав авіаудару по мосту у Херсоні. Але поки не відпрацює відповідна комісія, військові не можуть говорити, який вид боєприпасу застосували росіяни.

Крім того, в ефірі телемарафону Волошин заявив, що міст, який атакували окупанти, в першу чергу слугував транспортним сполученням для місцевих. Жодних військових об'єктів поряд не було.

Водночас, за його словами, протягом останніх кількох тижнів кількість штурмових дій на Придніпровському напрямку зросла. Він зазначив, що українська сторона в районі островів та Антонівського залізничного мосту фіксує 7-8 бойових зіткнень.

Крім того, наразі окупаційні війська перегруповуються та активно намагаються зайняти плацдарми на островах, паралельно обстрілюють дронами та артилерією весь правий берег Херсону.

Як зараз виглядає Острівський міст у Херсоні

Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram повідомив, що ворожий удар 3 серпня по мікрорайону Корабел обірвав життя чоловіка.

Він додав, що через пошкодження рух ним ускладнений, але наразі можливий. При цьому, нині у мікрорайоні Корабел залишаються близько 1800 людей, серед них – 187 маломобільних та 31 дитина. ОВА працює над їхньою евакуацією.

Прокудін закликав мешканців мікрорайону Корабел виїжджати та не ризикувати життям.

"Наразі є близько 50 заявок на виїзд, з них 18 — від маломобільних жителів. Працюємо й з родинами з дітьми – уже семеро погодилися виїхати. На жаль, маємо й дві категоричні відмови", - йдеться в повідомленні голови Херсонської ОВА.

Як виглядає міст у Херсоні після удару РФ - дивіться у відео:

Ситуація на фронті - новини за темою

Як писав Главред, речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов заявив, що на фронті залишаються найбільш критичними три напрямки: Покровський, Лиманський та Новопавлівський. Останні дні там фіксують десятки атак щодоби та спроби окупаційних військ країни-агресорки Росії прорвати українську оборону.

Нещодавно у матеріалі The Telegraph йшлося, що армія Путіна фактично перерізала ключову дорогу, яка є життєво важливою артерією для української оборони в Покровську.

Крім цього, українські війська намагаються відбити позиції, втрачені у Кам'янському, що на Запорізькому напрямку.

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Про персону: Владислав Волошин Владислав Волошин — речник Сил оборони Півдня України. Регулярно інформує про ситуацію на Херсонському, Запорізькому та Дніпропетровському напрямках фронту. У червні 2025 року увійшов до десятки найкращих військових комунікаційників за версією конкурсу "Війна в об’єктиві" від ТРО Медіа

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