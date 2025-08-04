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Ситуація на фронті загострюється: у Генштабі натякнули на несподівані зміни

Руслан Іваненко
4 серпня 2025, 02:13
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Українські військові відбивають ворожі штурми на Південно-Слобожанському та Курському напрямках, утримуючи позиції.
ВСУ, Фронт, Война
Російські окупанти завдають масованих авіаційних і артилерійських ударів, проте ЗСУ знищують техніку та особовий склад ворога / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Коротко:

  • 153 бойові зіткнення: зафіксовано на фронті 3 серпня
  • Активність ворога: 38 штурмів на Покровському напрямку
  • Ворожі удари: 1 ракета, 82 керовані бомби, 903 дрони-камікадзе

За минулу добу, 3 серпня, на російсько-українському фронті зафіксовано 153 бойові зіткнення. Особливо висока активність ворога спостерігалася на Покровському напрямку, де ЗСУ відбили 38 штурмових та наступальних атак. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні станом на 22:00.

Ворожі удари

Протягом доби противник застосував одну ракету та здійснив 53 авіаційні удари, скинувши 82 керовані бомби. Крім того, було зафіксовано 903 удари дронами-камікадзе та понад 3000 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

відео дня

Ситуація за основними напрямками

  • Північно-Слобожанський і Курський напрямки: Українські війська відбили 8 атак ворога, ще 4 зіткнення тривають. Противник завдав 7 авіаударів, скинув 17 керованих бомб та здійснив 216 артилерійських обстрілів, з них 17 – із реактивної системи залпового вогню.
  • Південно-Слобожанський напрямок: Сили оборони успішно відбили 7 штурмів у районах Вовчанська, Кутьківки, Фиголівки та Красного Першого.
  • Куп’янський напрямок: Ворог 9 разів атакував укріплення поблизу Голубівки, Петропавлівки, Новоосинового, Степової Новоселівки та Нової Кругляківки.
  • Лиманський напрямок: Російські війська 25 разів штурмували позиції українських захисників поблизу Карпівки, Ольгівки, Рідкодуба, Торського, Григорівки, а також у напрямках Середнього, Чернещини, Шандриголового. 6 зіткнень тривають.
  • Сіверський напрямок: Українські воїни відбили 4 атаки ворога біля Григорівки, в напрямку Серебрянки та Сіверська. Одне бойове зіткнення ще триває.
  • Краматорський напрямок: Наші військові відбили 7 атак поблизу Часового Яру, Маркового, Білої Гори та Ступочок.
  • Торецький напрямок: Окупанти 13 разів штурмували позиції в районах Русиного Яру, Щербинівки, Катеринівки та в напрямку Олександро-Калинового.
  • Покровський напрямок: Ворог здійснив П38 наступальних дій у районах Попів Яру, Новоекономічного, Миролюбівки, Звірового, Котлиного, Удачного, Горіхового, а також у напрямках Новоукраїнки, Новопідгородного, Родинського, Червоного Лиману. Бої тривають у двох локаціях.

"За попередніми підрахунками, на цьому напрямку ліквідовано 67 окупантів та поранено 21. Також знищено 2 автомобілі й 1 мотоцикл, а значно пошкоджено 1 бойову броньовану машину, 2 мотоцикли та ворожу гармату", — йдеться в повідомленні.

Ситуація на фронті загострюється: у Генштабі натякнули на несподівані зміни
Покровськ / Інфографіка: Главред
  • Новопавлівський напрямок: Зафіксовано 14 атак ворога, який намагався просунутися в районах Запоріжжя, Новохатського, Воскресенки, Зеленого Поля, Мирного, Маліївки, Темирівки, Новополя та в напрямку Левадного. Одне зіткнення триває.
  • Гуляйпільський та Оріхівський напрямки: Бойових дій не було.
  • Придніпровський напрямок: Українські захисники відбили 2 атаки ворога. Росіяни завдали авіаційних ударів по Херсону, Новоандріївці та Львовому.

Ситуація на фронті - новини за темою

Як писав Главред, третій день поспіль російська окупаційна армія б’є по Корабельному району Херсона з авіації, де розташований Острівський міст. При цьому Владислав Волошин запевнив, що наразі серед російських загарбників немає тих, хто готовий форсувати Дніпро та штурмувати безпосередньо місто.

Нещодавно у матеріалі The Telegraph йшлося, що армія Путіна фактично перерізала ключову дорогу, яка є життєво важливою артерією для української оборони в Покровську.

Крім того, Російські окупанти за підтримки військ КНДР, наприкінці літа або у вересні, планують провести новий наступ. Під прицілом ворога, ймовірно, буде Харківська та Сумська області, а ще район Покровська.

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Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

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