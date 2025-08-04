Ситуація на фронті загострюється: у Генштабі натякнули на несподівані зміни

Українські військові відбивають ворожі штурми на Південно-Слобожанському та Курському напрямках, утримуючи позиції.

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Російські окупанти завдають масованих авіаційних і артилерійських ударів, проте ЗСУ знищують техніку та особовий склад ворога / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Коротко:

153 бойові зіткнення: зафіксовано на фронті 3 серпня

Активність ворога: 38 штурмів на Покровському напрямку

Ворожі удари: 1 ракета, 82 керовані бомби, 903 дрони-камікадзе

За минулу добу, 3 серпня, на російсько-українському фронті зафіксовано 153 бойові зіткнення. Особливо висока активність ворога спостерігалася на Покровському напрямку, де ЗСУ відбили 38 штурмових та наступальних атак. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні станом на 22:00.

Ворожі удари

Протягом доби противник застосував одну ракету та здійснив 53 авіаційні удари, скинувши 82 керовані бомби. Крім того, було зафіксовано 903 удари дронами-камікадзе та понад 3000 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

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Ситуація за основними напрямками

Північно-Слобожанський і Курський напрямки: Українські війська відбили 8 атак ворога, ще 4 зіткнення тривають. Противник завдав 7 авіаударів, скинув 17 керованих бомб та здійснив 216 артилерійських обстрілів, з них 17 – із реактивної системи залпового вогню.

і напрямки: Українські війська відбили 8 атак ворога, ще 4 зіткнення тривають. Противник завдав 7 авіаударів, скинув 17 керованих бомб та здійснив 216 артилерійських обстрілів, з них 17 – із реактивної системи залпового вогню. Південно-Слобожанський напрямок: Сили оборони успішно відбили 7 штурмів у районах Вовчанська, Кутьківки, Фиголівки та Красного Першого.

напрямок: Сили оборони успішно відбили 7 штурмів у районах Вовчанська, Кутьківки, Фиголівки та Красного Першого. Куп’янський напрямок: Ворог 9 разів атакував укріплення поблизу Голубівки, Петропавлівки, Новоосинового, Степової Новоселівки та Нової Кругляківки.

напрямок: Ворог 9 разів атакував укріплення поблизу Голубівки, Петропавлівки, Новоосинового, Степової Новоселівки та Нової Кругляківки. Лиманський напрямок: Російські війська 25 разів штурмували позиції українських захисників поблизу Карпівки, Ольгівки, Рідкодуба, Торського, Григорівки, а також у напрямках Середнього, Чернещини, Шандриголового. 6 зіткнень тривають.

напрямок: Російські війська 25 разів штурмували позиції українських захисників поблизу Карпівки, Ольгівки, Рідкодуба, Торського, Григорівки, а також у напрямках Середнього, Чернещини, Шандриголового. 6 зіткнень тривають. Сіверський напрямок: Українські воїни відбили 4 атаки ворога біля Григорівки, в напрямку Серебрянки та Сіверська. Одне бойове зіткнення ще триває.

напрямок: Українські воїни відбили 4 атаки ворога біля Григорівки, в напрямку Серебрянки та Сіверська. Одне бойове зіткнення ще триває. Краматорський напрямок: Наші військові відбили 7 атак поблизу Часового Яру, Маркового, Білої Гори та Ступочок.

напрямок: Наші військові відбили 7 атак поблизу Часового Яру, Маркового, Білої Гори та Ступочок. Торецький напрямок: Окупанти 13 разів штурмували позиції в районах Русиного Яру, Щербинівки, Катеринівки та в напрямку Олександро-Калинового.

напрямок: Окупанти 13 разів штурмували позиції в районах Русиного Яру, Щербинівки, Катеринівки та в напрямку Олександро-Калинового. Покровський напрямок : Ворог здійснив П38 наступальних дій у районах Попів Яру, Новоекономічного, Миролюбівки, Звірового, Котлиного, Удачного, Горіхового, а також у напрямках Новоукраїнки, Новопідгородного, Родинського, Червоного Лиману. Бої тривають у двох локаціях.

"За попередніми підрахунками, на цьому напрямку ліквідовано 67 окупантів та поранено 21. Також знищено 2 автомобілі й 1 мотоцикл, а значно пошкоджено 1 бойову броньовану машину, 2 мотоцикли та ворожу гармату", — йдеться в повідомленні.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Новопавлівський напрямок: Зафіксовано 14 атак ворога, який намагався просунутися в районах Запоріжжя, Новохатського, Воскресенки, Зеленого Поля, Мирного, Маліївки, Темирівки, Новополя та в напрямку Левадного. Одне зіткнення триває.

напрямок: Зафіксовано 14 атак ворога, який намагався просунутися в районах Запоріжжя, Новохатського, Воскресенки, Зеленого Поля, Мирного, Маліївки, Темирівки, Новополя та в напрямку Левадного. Одне зіткнення триває. Гуляйпільський та Оріхівський напрямки: Бойових дій не було.

та напрямки: Бойових дій не було. Придніпровський напрямок: Українські захисники відбили 2 атаки ворога. Росіяни завдали авіаційних ударів по Херсону, Новоандріївці та Львовому.

Ситуація на фронті - новини за темою

Як писав Главред, третій день поспіль російська окупаційна армія б’є по Корабельному району Херсона з авіації, де розташований Острівський міст. При цьому Владислав Волошин запевнив, що наразі серед російських загарбників немає тих, хто готовий форсувати Дніпро та штурмувати безпосередньо місто.

Нещодавно у матеріалі The Telegraph йшлося, що армія Путіна фактично перерізала ключову дорогу, яка є життєво важливою артерією для української оборони в Покровську.

Крім того, Російські окупанти за підтримки військ КНДР, наприкінці літа або у вересні, планують провести новий наступ. Під прицілом ворога, ймовірно, буде Харківська та Сумська області, а ще район Покровська.

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