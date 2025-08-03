Україна готує сюрприз для ворога: ЗМІ розкрили, яка українська зброя лякає Росію

Київ модернізує крилаті ракети для збільшення дальності польоту і підвищення бойової ефективності.

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Україна нарощує виробництво ракет і зброї, щоб протистояти посиленим атакам Росії / колаж: Главред, фото: wikipedia

Коротко:

Україна активно розвиває власне ракетне виробництво всупереч атакам Росії

Київ збільшує випуск крилатих ракет і безпілотників у відповідь на агресію

Вітчизняна оборонна промисловість України швидко нарощує виробництво озброєнь

Україна нарощує власне ракетне виробництво на тлі непослідовної підтримки США, пише The Independent. Незважаючи на жорсткі заяви президента США Дональда Трампа щодо Росії, Київ активно розвиває свою оборонну промисловість та ракетну програму в умовах суворої секретності.

Пріоритет — ракети

Головним пріоритетом України є створення ракет, які не поступаються за дальністю та руйнівною силою російським крилатим і балістичним ракетам, а також бойовим дронам Shahed. Після недавнього удару Росії по Павлограду — місту з давніми заводами з виробництва ракет — російське оборонне відомство заявило, що вразило об’єкти, пов’язані з виробництвом компонентів для ракет і безпілотників.

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"Оскільки Росія посилює атаки, незважаючи на будь-які терміни, які намагається встановити Трамп, Київ шукає нові способи відплати", — зазначає видання.

Нові розробки та нарощення виробництва

В Україні вже виробляють ракети серії "Нептун", "Паляниця", "Пекло" і "Рута". За офіційними даними, виробництво зросло в 8 разів між 2023 та 2024 роками, а у 2025 році планується виготовити 3000 крилатих ракет і ракет для безпілотників. Президент Зеленський повідомив, що ракета R-360 "Нептун" була модифікована для збільшення дальності польоту.

"Однак "Нептуни" та інші українські ракети мають вибухові боєголовки, які становлять лише частину — іноді десяту частину — від тих, що несуть російські ракети", — наголошує The Independent.

Проєкт "Барс" та інші перспективні ракети

Водночас інженери розробляють ракету великої дальності "Барс" — гібрид між безпілотником та крилатою ракетою з турбореактивним двигуном, що може долати 700-800 км і нести 50-100 кг вибухівки. Проте газета додає, що її ударна сила суттєво менша за російські ракети з боєголовками вагою близько тонни.

Минулого року Зеленський натякнув на успішне випробування двигуна для балістичної ракети, яка може бути пов’язана з проєктом "Сапсан" ("Грім-2") — ракетної системи, розробка якої була відновлена після 2014 року.

Дрон-ракета "Пекло" / Інфографіка: Главред

Масштаби оборонної промисловості

Радник Міністерства стратегічних галузей промисловості Юрій Сак розповів, що з 2014 року кількість підприємств, залучених у виробництво озброєнь, зросла до близько 100 державних та майже 700 приватних компаній. Виробництво гаубиць збільшилося з однієї на місяць у 2022 році до 15 щомісяця. Крім того, Україна виробляє повний спектр безпілотних систем — від розвідувальних до ударних дронів з дальністю польоту до 2000 км.

"Ми також виробляємо в країні весь спектр безпілотних і робототехнічних систем, наземних дронів, морських дронів, повітряних дронів, які включають як розвідувальні дрони, так і бомбардувальники, а також дрони з дальністю польоту до 2000 км", — заявив Сак.

Водночас Росія намагається знищити всі ключові об’єкти, де, на її думку, відбувається розробка або виробництво української зброї.

Українська зброя - новини за темою

Як повідомляв Главред, Україна провела успішні випробування балістичної ракети "Сапсан", яка розвиває швидкість до 5,2 Махів і має бойову частину масою 480 кг. За словами Бадрака, ракета вже готова до серійного виробництва, і жодних перешкод для цього наразі немає.

Також українська ракета-дрон "Пекло", згадки про яку вперше з’явилися у грудні 2024 року, отримала відеопідтвердження ефективного бойового застосування. Уражено цілі під окупованим Луганськом.

Крім того, Україна вже близька до отримання власного озброєння, здатного вражати цілі вглиб території Росії. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль в інтерв'ю BBC News Україна.

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Про джерело: The Independent The Independent - британська інтернет-газета. Вона була заснована в 1986 році як національна ранкова друкована газета. Отримавши назву "Інді", вона почала виходити як широкоформатна газета, а в 2003 році перейшла на таблоїдний формат. Останній друкований випуск вийшов у суботу 26 березня 2016 року, залишивши лише онлайн-версію, повідомляє Вікіпедія.

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