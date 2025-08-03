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Зеленський анонсував обмін полоненими: скільки українців можуть повернутися додому

Маріна Фурман
3 серпня 2025, 13:30
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Очільник України підкреслив, що сторони домовилися про обмін у форматі 1200 на 1200 осіб.
Ставка, обмен пленными
Зеленський анонсував новий обмін військовополоненими / Колаж: Главред, фото УНІАН, t.me/V_Zelenskiy_official

Основне:

  • Україна та Росія домовилися про новий обмін полоненими
  • В рамках домовленостей 1200 українців можуть повернутися додому

У неділю, 3 серпня, президент України Володимир Зеленський повідомив, що наразі є домовленість про новий обмін військовополоненими. Відповідна заява пролунала під час зустрічі з секретарем РНБО України Рустемом Умєровим та керівником Офісу Андрієм Єрмаком.

За його словами, Україна та Росія домовилися про обмін у форматі 1200 на 1200 осіб.

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"Серед ключових питань – продовження обмінів військовополоненими. Є домовленість про обмін 1200 людей, триває робота над списками. Секретар РНБО доповів про комунікацію з російським представником. Працюємо також, щоб розблокувати повернення наших цивільних, з’ясовуємо дані по кожному прізвищу", - йдеться в повідомленні Зеленського.

Також під час засідання порушувалися питання переговорного треку, саме виконання домовленостей зустрічей з російською в Стамбулі та підготовку нової зустрічі.

Ще Зеленський спільно з Рустемом Умєровим обговорив наступні засідання Ставки та тематику доповідей на Ставці.

"Будуть розглянуті питання підготовки енергетики та всієї нашої критичної інфраструктури до опалювального сезону, також розвиток української ППО й наші далекобійні удари по російській логістиці", - додав президент України.

Обміни полоненими - останні новини

Нагадаємо, у суботу, 2 серпня, Зеленський анонсував появу нового законопроекту, який дасть змогу захистити звільнених з полону українців та забезпечити належне відновлення після неволі. Мова йде про хвороби, які були набуті в полоні.

Як писав Главред, 23 липня Україна та Росія провели масштабний обмін полоненими - додому повернулися українські захисники, які воювали на різних напрямках фронту.

Попередній обмін відбувся 20 червня. Тоді додому повернулися українські військові, багато з яких провели в полоні понад два роки. Серед звільнених - тяжкопоранені та тяжкохворі.

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Про персону: Андрій Єрмак

Єрмак Андрій Борисович — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року.

Єрмак народився 21 листопада 1971 року у Києві. Він закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Шевченка за спеціальністю юрист-міжнародник. Багато років він займався юридичною практикою та громадською діяльністю.

21 травня 2019 року Єрмак став помічником президента України Володимира Зеленського. Того ж року він став членом Національної інвестиційної ради, а згодом - членом Наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром". 11 лютого 2020 року Андрія Єрмака було призначено на посаду керівника Офісу президента України.

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війна в Україні Володимир Зеленський обмін полоненими Андрій Єрмак Рустем Умеров
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