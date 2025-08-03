Ворог намагається добити міст у Херсоні: РФ атакувала місто з авіації

Основне:
- Армія Путіна атакувала Херсон з авіації
- Є влучання в районі мосту
У неділю, 3 серпня, російські окупанти завдали авіаційних ударів по Херсону. В результаті ворожої атаки зафіксовано влучання в районі мосту. Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.
У неділю близько 10:48 над Херсоном було зафіксовано підліт російського літака, який заходив на удар. Мешканців закликали негайно пройти в укриття.
Близько 10:56 повідомлялося, що під ворожий удар можуть потрапити мікрорайон Корабел та центральна частина Херсону. О 10:58, був зафіксований пуск російських керованих авіаційних бомб.
О 11:05 російська окупанти здійснили ще один захід на удар по Херсону.
Пізніше Прокудін підтвердив ворожу атаку на місто.
"Російські військові знову атакували Херсон з авіації. Попередньо, зафіксовано влучання в районі мосту", - поінформував Прокудін.
За його словами, інформація щодо постраждалих та пошкодження встановлюється.
"У зв’язку з повторними атаками та активністю БПЛА рух транспорту через міст обмежено. Додаткову інформацію повідомлю згодом", - заявив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько.
Вранці Національна поліція повідомила, що за добу у Херсонський області внаслідок російських обстрілів загинуло дві людини, ще 11 зазнали поранень, серед них – працівники поліції. В результаті російських ударів пошкоджено автомобільний міст, газогін, три приватні та багатоквартирний будинки.
Удари РФ по Україні - новини за темою
Як писав Главред, день тому, 2 серпня, окупанти атакували Херсон двома авіаційними бомбами. Унаслідок обстрілу було пошкоджено автомобільний міст, який веде до мікрорайону Корабел.
Пізніше український військовий Станіслав Бунятов з позивним "Осман" заявив, що ураження моста вкрай ускладнює логістику та серйозно ускладнює втримання позицій.
Нагадаємо, у ніч на 1 серпня російські окупанти обстріляли Запорізький район, вдаривши по житлових будинках. Відомо про загиблого та поранених. Загалом за добу окупанти завдали 614 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області.
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Про персону: Олександр Прокудін
Олександр Сергійович Прокудін – український державний службовець. Голова Херсонської ОДА з 7 лютого 2023 року.
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