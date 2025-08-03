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У Третій штурмовій назвали головну умову для перемоги України у війні

Андрій Ганчук
3 серпня 2025, 15:32
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Найімовірніший сценарій - пауза в російсько-українській війні, вважає Максим Жорін.
Жорин, РФ
Росія має зникнути як політичний режим - Жорін / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, ua.depositphotos.com

Головне:

  • Україна може перемогти, якщо Росія - зникне
  • Пауза на даний момент - найімовірніший сценарій
  • Тривалість паузи залежатиме від геополітичної ситуації

Україна може перемогти у війні виключно в разі повного зникнення Росії як політичного режиму. Поки що зарано говорити про перемогу, наразі найімовірніший сценарій - пауза, тривалість якої залежить від глобальної геополітичної ситуації. Про це заявив заступник командира Третьої штурмової, підполковник Максим Жорін.

"Верховній Раді слід оновитися"

В інтерв'ю Фокусу він розповів, що говорити про перемогу - зарано. Наразі найімовірніший варіант розвитку подій - зупинка або пауза.

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"Якщо ця пауза настане, то, безумовно, нам потрібно буде використовувати час на модернізацію армії, перехід на нові технології, розвиток військово-промислового комплексу тощо. Паралельно з цим необхідно буде змінювати підхід до політичних рішень і кадрової політики. Зокрема, Верховній Раді слід оновитися, бо те, що зараз там відбувається, - це фактично цирк", - зазначив військовий.

Коли можна буде говорити про можливість перемоги

На думку військового, про справжню перемогу можна буде говорити "лише у разі повного зникнення Російської Федерації як політичного режиму".

"Тільки в такому разі можна буде сподіватися на довгостроковий мир, спокій і побудову нормального життя. У всіх інших варіантах буде лише пауза - і ця пауза буде не тільки для України, а й для інших країн, таких як Прибалтика", - каже Жорін.

"Усе залежить від світової ситуації"

На думку військовослужбовця, тривалість паузи залежатиме від подальшого розвитку події на арені міжнародних відносин.

"Адже, хоч нам це і не подобається, у цьому питанні багато що залежить від позиції Росії, США, ЄС, Китаю. Тривалість цієї паузи багато в чому залежатиме від того, хто і з якою швидкістю буде відновлюватися або ж, навпаки, намагатиметься зруйнувати ці наміри", - наголосив Максим Жорін.

Що кажуть експерти

У різних галузях Росії - вугільній, металургійній, автомобілебудуванні, авіації та сільському господарстві - активність практично на нулі, розповів в інтерв'ю колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

На його думку, починається процес економічного завмирання. Якщо складуться необхідні умови, РФ прийде до стану пізнього СРСР.

"Це може означати, що Росія повернеться до стану передсмертного СРСР - коли громадянська економіка зупинилася і стався розвал системи. Якщо ситуація піде саме таким шляхом - а санкції та зовнішні тиски цьому сприяють - то в Росії просто не залишиться перспектив. Спроби "загладити" ситуацію зниженням облікової ставки на 1-2% нічого не змінять. Це вже не той масштаб. Якщо так триватиме далі - ресурсів у Росії не буде навіть для елементарного відтворення, не кажучи вже про зростання", - додав Огризко.

Війна Росії проти України - новини за темою:

Як повідомляв Главред, керівник країни-окупанта Росії Володимир Путін 1 серпня повторив свої ультиматуми на адресу України. Кремль "вимагає" повного виведення українських військ із Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Також Україна нібито має відмовитися від вступу до НАТО і стати нейтральною державою.

"Я готовий закінчити війну на умовах, які були в червні 2024-го... Вогонь припиниться в той момент, коли Україна повністю виведе війська з території Запорізької та Херсонської областей, а також із "ДНР" (терористична організація. - ред.) і ЛНР (терористичні організації - ред.) у межах їхніх "адміністративних кордонів", - сказав Путін.

Україна готова до перемовин із РФ на рівні лідерів у будь-який час, заявив президент Володимир Зеленський. Слід перейти від обміну заявами та консультацій технічних груп до зустрічі глав держав.

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Про персону: Максим Жорін

Максим Жорін - заступник командира 3-ї ОШБр, командир полку "Азов" (2016-2017), підполковник ЗСУ, начальник Центрального штабу Національного Корпусу. З першого дня повномасштабної агресії РФ проти України, 24 лютого 2022 р., взяв участь у формуванні Київського добровольчого загону ТрО "Азов — Київ", який у березні розширився до батальйону ТрО "Азов — Київ", а згодом - окремого полку спеціального призначення ЗСУ, який пізніше перейшов до лав ССО.

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