Навіщо Трамп вступив у "ядерну" суперечку з Медведєвим: CNN назвало дві версії

Американські атомні субмарини постійно патрулюють океани, несучи сотні ядерних боєголовок.

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Відносини Вашингтона і Москви далекі від прямого конфлікту / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Що написано в матеріалі CNN :

"Дрібному російському чиновнику" вдалося спровокувати Трампа

Ескалація ядерної риторики може бути відволікаючим маневром Трампа

Відносини Вашингтона і Москви далекі від прямого конфлікту

Відповідь президента США Дональда Трампа на заяви експрезидента РФ Дмитра Медведєва може бути спробою показати себе жорстким у питанні російської війни в Україні або способом відвернути увагу від внутрішніх проблем у США. Про це пише CNN.

Видання вважає "дещо непристойним" те, що "дрібному російському чиновнику" вдалося спровокувати Трампа. Мовляв, президент США дозволив показати себе роздратованим у відповідь на "порожні ядерні заяви" Медведєва, який уже давно не впливає на ухвалення рішень.

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"Виникає запитання: навіщо Трамп узагалі втручається в те, що він сам назвав "дурними" заявами, і виступив із такою різкою публічною реакцією, яка загострює риторику між Вашингтоном і Москвою?" - ідеться в матеріалі.

На думку журналістів, одне з можливих пояснень - це спроба показати себе жорстким у питанні російської війни в Україні, атакуючи маріонеткового гравця та уникаючи прямої конфронтації з реальною владою в Кремлі в особі диктатора Володимира Путіна, водночас не змінюючи фактичної ядерної політики США.

Автор матеріалу пояснив, що насправді американські атомні субмарини постійно патрулюють океани, несучи сотні ядерних боєголовок, і здатні вразити цілі в Росії з великої відстані, тому "передислокація", яку оголосив Трамп, насправді навряд чи щось змінює.

Водночас дедалі більше аналітиків вважають, що ескалація ядерної риторики може бути тактичним відволікаючим маневром Трампа. На тлі погроз санкціями Китаю та Індії за купівлю російської нафти, які можуть мати негативний ефект і для самих США, розмови про ядерну зброю можуть переключити увагу громадськості.

Також, зазначається, ці заяви Трампа про посилення ядерної готовності проти Росії, яка має більше атомної зброї, ніж будь-яка інша країна світу, можуть затьмарити більш дрібні внутрішні проблеми, як, наприклад, скандал у справі Епштейна.

У статті підсумовується, що хоч ядерна риторика між США і РФ і викликає тривогу, проте реальної загрози ядерної конфронтації поки що немає. Відносини Вашингтона і Москви хоч і напружені, проте далекі від прямого конфлікту, а загравання з ядерною тематикою в соцмережах поки що не сигналізують про реальну ескалацію.

Реакція США на погрози Медведєва - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що США перекидають два атомні підводні човни у відповідні регіони після різких і провокаційних заяв скандального заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва.

Раніше Державний секретар США Марко Рубіо різко відреагував на погрози ядерною війною з боку заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва. За його словами, подібні заяви не мають реальної ваги, адже Росія не змогла б протистояти навіть європейським країнам, не кажучи вже про Сполучені Штати.

Напередодні аналітики ISW повідомили, що заяви Дмитра Медведєва, заступника голови Ради Безпеки Росії, щодо США є черговим прикладом ядерного шантажу з боку російської влади.

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