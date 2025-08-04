82-річний Мік Джаггер готується удев'яте стати батьком

Із 38-річною нареченою-балериною Джаггер уже виховує сина.

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Мік Джаггер діти - співак хоче другу дитину від Мелані Хемрік / колаж: Главред, фото: instagram.com/melhamrick, instagram.com/mickjagger

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З ким раніше артист мав любовний зв'язок

Британський рок-співак і лідер гурту The Rolling Stones Мік Джаггер у свої 82 роки будує вельми далекосяжні плани - музична легенда хоче завести зі своєю нареченою, 38-річною балериною, письменницею і хореографинею Мелані Хемрік, другу дитину. Пара вже виховує восьмирічного сина Деверо.

Хемрік і Джаггер заручені вже кілька років, але з весіллям пара не поспішає. Зате партнери поділяють бажання подарувати світу ще одного малюка.

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"Мелані - дуже розумна жінка. Вона підлаштовується під кожне його бажання буквально, як балерина. З усіх його жінок - вона найкраще його розуміє. Як то кажуть, усе, як у казці. Хоч вони і не планують весілля найближчим часом, вони дуже близькі. І так, вони говорили про ще одну дитину. Якщо це має статися - це станеться", - повідомило джерело виданню Daily Mail.

Мік Джаггер і Мелані Хемрік із сином Деверо / instagram.com/melhamrick

Мік Джаггер - дружини та діти

Британський артист був двічі одружений: з нікарагуанською акторкою Б'янкою Джаггер (1971-1978) та американською моделлю Джеррі Холл (1990-1999). Також Джаггер відомий своїми численними романами - зі співачкою Маріанною Фейтфулл, співачкою Маршею Хант, італо-французькою моделлю Карлою Бруні, американською стилісткою Л'Рен Скотт тощо.

У рок-зірки 8 дітей - донька Керіс (1970), донька Джейд (1971), донька Елізабет (1984), син Джеймс (1985), донька Джорджія (1992), син Габріель (1997), син Лукас (1999) і син Деверо (2016) від п'яти різних жінок. Також Мік Джаггер є дідусем для п'яти онуків і однієї правнучки.

Мік Джаггер діти - співак хоче другу дитину від Мелані Хемрік / instagram.com/mickjagger

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Про персону: Мік Джаггер Сер Майкл Філіп Джаггер - британський рок-музикант, актор, продюсер, вокаліст рок-гурту The Rolling Stones. З 1998 року входить до Зали слави рок-н-ролу, з 2004 року (з моменту заснування) - до Зали слави музики Великої Британії (UK Music Hall of Fame). У 2008 році американський журнал Rolling Stone помістив Джаггера на 16-те місце у списку 100 найвидатніших співаків усіх часів, а в аналогічному списку з 200 найвеличніших співаків усіх часів, опублікованому 2023 року - на 52-ге місце, повідомляє Вікіпедія.

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