Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникКультураЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Настя Каменських розкрила правду про шлюб із Потапом: "Нікуди і ніколи"

Анна Підгорна
3 серпня 2025, 13:42
68
NK уже давно "розлучають" із чоловіком - співачка втомилася мовчати.
Потап, Настя Каменських
Настя Каменських особисте життя - NK висловилася про шлюб із Потапом / колаж: Главред, фото: instagram.com/kamenskux

Коротко:

  • Настя Каменських відреагувала на чутки про проблеми у стосунках із Потапом
  • Співачка зі сцени зробила зізнання про свій шлюб

Українська співачка Настя Каменських дала концерт в Одесі, під час якого прокоментувала стосунки зі своїм чоловіком, музичним продюсером і виконавцем Потапом (Олексій Потапенко). Останні кілька років парі приписують проблеми в шлюбі у зв'язку з тим, що чоловік і дружина живуть у різних країнах - Каменських зараз в Україні, а Потапенко мотається по зарубіжжю з новими проєктами.

NK вирішила поставити крапку в чутках про розрив з артистом. Вона зазначила, що кохання, якщо воно справжнє, триває вічно, і побажала слухачам зустріти таке ж міцне почуття, як у неї з Потапом.

"Справжнє кохання нікуди ніколи не зникає, як у нас з Льошею. Я хочу, щоб ви кохали одне одного й щоб це кохання завжди було всередині вас", - заявила Настя Каменських зі сцени.

Дивіться відео, як Настя Каменських прокоментувала шлюб із Потапом:

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав про стосунки Олега Винника і його "секретної" дружини Таюне. Співак дав рідкісний коментар про кохану, стосунки з якою ретельно приховував від прихильниць.

Також український актор, режисер і воїн ЗСУ кримськотатарського походження Ахтем Сеітаблаєв перестав приховувати важку травму, яка вклала його в ліжко на рік.

Читайте також:

Про персону: Настя Каменських

Настя Каменських - українська співачка і телеведуча. Зараз вона працює під творчим псевдонімом NK, який ознаменував початок її сольної кар'єри. Всього за два роки Насті Каменських вдалося вийти на міжнародну музичну арену і попрацювати зі світовими зірками в музиці. Її дебютний англо-іспаномовний трек NK "Peligroso" очолив чарти Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Потап і Настя Настя Каменських Потап Олексій Потапенко новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"ЗСУ довелось відійти": чи захопили росіяни місто, яке за 27 км від Запоріжжя

"ЗСУ довелось відійти": чи захопили росіяни місто, яке за 27 км від Запоріжжя

14:23Фронт
Навіщо Трамп вступив у "ядерну" суперечку з Медведєвим: CNN назвало дві версії

Навіщо Трамп вступив у "ядерну" суперечку з Медведєвим: CNN назвало дві версії

13:45Світ
Зеленський анонсував обмін полоненими: скільки українців можуть повернутися додому

Зеленський анонсував обмін полоненими: скільки українців можуть повернутися додому

13:30Україна
Реклама

Популярне

Більше
Путін не буде продовжувати війну в Україні: дипломат пояснив, що має статися

Путін не буде продовжувати війну в Україні: дипломат пояснив, що має статися

Карта Deep State онлайн за 3 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 3 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Життя не буде таким, як раніше: для яких ТОП-4 знаків серпень готує зміни

Життя не буде таким, як раніше: для яких ТОП-4 знаків серпень готує зміни

П'яна або з бодуна: учасниця Х-фактора назвала найпроблемнішу суддю

П'яна або з бодуна: учасниця Х-фактора назвала найпроблемнішу суддю

Чому навіть міцні пари розпадаються: психолог назвав навичку, яку ігнорують

Чому навіть міцні пари розпадаються: психолог назвав навичку, яку ігнорують

Останні новини

14:32

"Є можливість": як Юрій Нікітін відреагував на заяву дружини про розставання

14:23

"ЗСУ довелось відійти": чи захопили росіяни місто, яке за 27 км від Запоріжжя

13:58

Китайський гороскоп на завтра 4 серпня: Козлам - перешкоди, Собакам - драма

13:45

Навіщо Трамп вступив у "ядерну" суперечку з Медведєвим: CNN назвало дві версії

13:42

Настя Каменських розкрила правду про шлюб із Потапом: "Нікуди і ніколи"Відео

Продовження війни Росією поверне її до стану СРСР перед розвалом - ОгризкоПродовження війни Росією поверне її до стану СРСР перед розвалом - Огризко
13:30

Зеленський анонсував обмін полоненими: скільки українців можуть повернутися додому

12:58

Любовний гороскоп на тиждень з 4 по 10 серпня: Овнам - потрясіння, Тельцям - розбрат

12:50

Чому 4 серпня забороняється довго спати: яке церковне свято

12:45

Вперше за 600 років: на Камчатці почалося потужне виверження вулкана, деталіВідео

Реклама
12:23

Ворог намагається добити міст у Херсоні: РФ атакувала місто з авіації

11:57

Температура впаде до +8: коли в Україні несподівано зміниться погода

11:57

В одній із країн ЄС українським біженцям не надаватимуть безкоштовне житло

11:44

ГУР отримало секретні дані про новий атомний підводний крейсер РФФото

11:32

Олександр Свіщов - мріємо про перемогу і сучасний басейн у ЛьвовіВідео актуально

11:30

Фінансовий гороскоп на тиждень з 4 по 10 серпня

10:52

У якому віці люди почуваються максимально нещасними: вчені розповіли

10:39

Гороскоп Таро на тиждень із 4 до 10 серпня: Ракам - ризик, Тельцям випробують терпіння

10:24

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 3 серпня (оновлюється)

10:17

У багатьох людей не працює "Дія": у чому проблема та як її вирішити

09:56

Євро покаже характер: українців чекає зміна курсу валют з 4 серпня

Реклама
09:47

Махінації з дронами: Зеленський звільнив Гайдая та Юрченка

09:26

Гороскоп на завтра 4 серпня: Дівам - прибуток, Стрільцям - особливе знайомство

09:17

Щодо ролі нікчеми в історії або Як Дімон Медведєв розізлив ТрампаПогляд

09:05

Гороскоп на тиждень з 4 по 10 серпня: Козерогам - крок уперед, Дівам - сумніви

08:52

Ефектна диверсія в Запорізькій області: партизани затримали постачання РФВідео

08:49

Кремль не зацікавлений у компромісі без капітуляції України - ISW

08:45

Карта Deep State онлайн за 3 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:57

Дрони налетіли на Росію: пролунали десятки вибухів та горить НПЗВідео

06:53

Треба Трампу підкинути ідею!Погляд

06:25

У серпні буде багато небезпечних днів: коли Україна буде під атакою жорстких бур

05:25

Чому неправильно казати "спецпосол" про ікру: вчителька здивувала відповіддюВідео

04:31

Не будуть висипатися та вивітрюватися: як правильно зберігати відкриті спеції

03:30

Безкоштовне золото для городу: що можна зробити з обрізаними гілками дерева

02:20

Ретроградний Меркурій принесе прорив: які ТОП-4 знаки зловлять удачу за хвіст

01:38

Вирує пожежа, зруйновані будинки, є постраждалі: РФ вдарила ракетами по МиколаєвуФото

01:30

Трамп міг запропонувати Путіну землі України: названо ймовірні території

02 серпня, субота
23:42

Дочка Брежнєвої похвалилася стрункою фігурою в купальнику

23:24

"Ставить під загрозу утримання Херсона": військовий - про наслідки підриву мостуВідео

23:15

"Болі страшні": російському співаку Юрію Антонову стало гірше в РФ

23:12

Ризик втрати нових земель: Сирський про загрозливу ситуацію на трьох напрямках

Реклама
22:50

Не може ходити без допомоги: лікар розповів про стан немічного Кіркорова

22:14

Махінації на закупівлях РЕБ і FPV: Зеленський про деталі корупції в НацгвардіїВідео

21:21

Мали 2-річного синочка та чекали на другу дитину: ракета вбила цілу молоду родину у КиєвіФото

21:13

Топкорупція на закупівлях БпЛА: у КМУ та Слузі народу ухвалили важливі рішення

20:14

Загроза нового наступу з Білорусі: Буданов розкрив імовірність атаки

19:19

Покровськ під загрозою оточення, РФ перерізає логістику ЗСУ – розвідка Британії

19:10

Хто замінить Путіна в Кремлі?Погляд

19:05

Спека накриває Україну: названа дата повернення дощів

18:27

РФ може масовано атакувати українські об'єкти: названо цілі

18:15

Зустріч Зеленського з Путіним: несподіваний прогноз щодо переговорів

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінПотапНастя КаменськихСофія РотаруВіталій Козловський
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти