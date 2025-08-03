Настя Каменських розкрила правду про шлюб із Потапом: "Нікуди і ніколи"

Коротко:
- Настя Каменських відреагувала на чутки про проблеми у стосунках із Потапом
- Співачка зі сцени зробила зізнання про свій шлюб
Українська співачка Настя Каменських дала концерт в Одесі, під час якого прокоментувала стосунки зі своїм чоловіком, музичним продюсером і виконавцем Потапом (Олексій Потапенко). Останні кілька років парі приписують проблеми в шлюбі у зв'язку з тим, що чоловік і дружина живуть у різних країнах - Каменських зараз в Україні, а Потапенко мотається по зарубіжжю з новими проєктами.
NK вирішила поставити крапку в чутках про розрив з артистом. Вона зазначила, що кохання, якщо воно справжнє, триває вічно, і побажала слухачам зустріти таке ж міцне почуття, як у неї з Потапом.
"Справжнє кохання нікуди ніколи не зникає, як у нас з Льошею. Я хочу, щоб ви кохали одне одного й щоб це кохання завжди було всередині вас", - заявила Настя Каменських зі сцени.
Дивіться відео, як Настя Каменських прокоментувала шлюб із Потапом:
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Про персону: Настя Каменських
Настя Каменських - українська співачка і телеведуча. Зараз вона працює під творчим псевдонімом NK, який ознаменував початок її сольної кар'єри. Всього за два роки Насті Каменських вдалося вийти на міжнародну музичну арену і попрацювати зі світовими зірками в музиці. Її дебютний англо-іспаномовний трек NK "Peligroso" очолив чарти Billboard, Music Choice, MTV, HTV.
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