"Хотіла просто зараз": ексдружина Кличка заінтригувала особистими змінами

Наталія Єгорова оголосила про відкриття нового розділу в її житті.

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Наталія Єгорова зараз - який вигляд має колишня дружина Віталія Кличка / колаж: Главред, фото: instagram.com/natalia_yegorova

Коротко:

Наталія Єгорова заговорила про свою потребу в змінах

Вона знайшла оригінальний спосіб цю потребу задовольнити

Модель і співачка Наталія Єгорова завжди відкрита до експериментів. Наприклад, напередодні свого 50-річного ювілею вона зважилася відновити модельну кар'єру, що їй вдалося, і вельми успішно.

Тепер вона побалувала шанувальників новим б'юті-перетворенням. Останні кілька років Єгорова носила пряме каре до середини шиї. Однак Наталія відчула необхідність відкрити нову главу, зарядитися новою енергією, тому зважилася прибрати довжину, а укладати волосся великими кучерями.

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"Іноді просто відчуваєш, що настав час для сміливого кроку. Радикальна зміна стилю, зміна енергетики, нова глава в моєму житті. Від класичної елегантності до зухвалого, грайливого настрою - це та версія себе, яку я хотіла зустріти просто зараз", - написала у своєму блозі в Instagram Наталія Єгорова в коментарі до нової зачіски.

Наталія Єгорова зараз - який вигляд має колишня дружина Віталія Кличка / instagram.com/natalia_yegorova

Наталія Єгорова зараз - який вигляд має колишня дружина Віталія Кличка / instagram.com/natalia_yegorova

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Про персону: Наталія Єгорова Наталія Єгорова - колишня дружина політика, мера Києва та колишнього боксера Віталія Кличка (1996-2022). Співачка, інструктор з йоги, фотомодель. Колишня спортсменка (гімнастика, синхронне плавання). У шлюбі з Кличком народила трьох дітей - сина Єгора-Деніела (2000), доньку Єлизавету-Вікторію (2002) та сина Максима-Олександра (2005). Живе в Німеччині.

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