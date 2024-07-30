УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

В Україні не відключатимуть світло: втішний прогноз на три місяці

Анна Ярославська
30 липня 2024, 10:22
134
В Україні генеруючої енергії в системі стало більше, а погода - прохолоднішою. Відповідно, знизилося споживання електроенергії.
Електроенергія, вимкнення світла
Три місяці Україна може жити без відключень світла / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay.com

Найближчими місяцями Україна може прожити без відключень світла. У питаннях енергетики країна увійшла у відносний баланс. Якщо світло і будуть вимикати, це матиме незначний характер. Про це заявив радник прем'єр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко.

За його словами, зараз в Україні генеруючої енергії в системі стало більше, а погода - прохолодніша.

"Відповідно, знизилося споживання. Ми, на жаль, погодозалежні, але завдяки сьогоднішній погоді, перебуваємо у відносному балансі", - сказав Бойко в ефірі телеканалу Київ24.

відео дня

У разі відсутності "зовнішнього впливу", Україна впродовж наступних трьох місяців може перебувати у вищезгаданому відносному балансі.

"Це означає, що якщо обмеження і будуть виникати, вони будуть нести незначний характер", - пояснив Бойко.

Відключення світла в Україні

Від початку 2024 року країна-агресор Росія завдавала масованих ракетних ударів по об'єктах енергетики України. У результаті країна втратила 9 ГВт виробничої потужності електростанцій.

Голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький запевнив, що найскладніший період літа в сенсі відключень світла вже позаду. Ситуація з електропостачанням покращилася завдяки спаду температури та завершенню ремонтів енергогенеруючих потужностей. У наступні тижні очікується подальше поліпшення, якщо не буде нових пошкоджень.

Директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт із питань державної політики в паливно-енергетичному секторі Геннадій Рябцев зазначив, що в Україні у вересні-жовтні відключення світла зменшаться до 4 годин на день. Ситуація може покращитися вже після перезапуску енергоблоку.

Також протягом зими в Україні працюватимуть усі 9 атомних енергоблоків. Для зменшення дефіциту енергії фахівці можуть збільшити імпорт електроенергії з Європи.

Удари Росії по Україні та відключення світла

З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС.

Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей.

Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км.

Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини України війна Росії та України відключення світла
Реклама

Головне за день

"Війна триватиме у 2025 році": у Кабміні насторожили сумним прогнозом

"Війна триватиме у 2025 році": у Кабміні насторожили сумним прогнозом

12:16 Україна
Нові права, виплати та надбавки до пенсії: що зміниться для українців з 1 серпня

Нові права, виплати та надбавки до пенсії: що зміниться для українців з 1 серпня

12:00 Аналітика
Багато спаленої техніки: чому насправді РФ більше не штурмує Покровський напрямок

Багато спаленої техніки: чому насправді РФ більше не штурмує Покровський напрямок

11:59 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Росія може вдарити по дамбі Київської ГЕС, затопить Поділ і весь лівий берег – еколог Борейко 4771

Росія може вдарити по дамбі Київської ГЕС, затопить Поділ і весь лівий берег – еколог Борейко

Кінолог назвав найнебезпечнішу породу у світі 3750

Кінолог назвав найнебезпечнішу породу у світі

Мати підозрюваного у вбивстві Фаріон назвала ймовірну версію злочину 2565

Мати підозрюваного у вбивстві Фаріон назвала ймовірну версію злочину

РФ обрала нові цілі й готова масовано бити по Україні: ЗМІ дізналися деталі 2552

РФ обрала нові цілі й готова масовано бити по Україні: ЗМІ дізналися деталі

Останні новини

12:16

"Війна триватиме у 2025 році": у Кабміні насторожили сумним прогнозом

12:13

Найледачіший рецепт маринованих помідорів - просто "вау"Відео

12:00

Нові права, виплати та надбавки до пенсії: що зміниться для українців з 1 серпня

11:59

"Війна - у патовій ситуації": експерт пояснив, навіщо Кулеба їздив до Китаю

11:59

Багато спаленої техніки: чому насправді РФ більше не штурмує Покровський напрямок

Росія може вдарити по дамбі Київської ГЕС, затопить Поділ і весь лівий берег – еколог БорейкоРосія може вдарити по дамбі Київської ГЕС, затопить Поділ і весь лівий берег – еколог Борейко
11:23

"Перейшов межу і збрехав": між Угорщиною та Польщею спалахнув скандал через Україну

11:20

Хто першим отримає повістки після оновлення даних: адвокат розкрив важливі нюанси

11:05

Син Бреда Пітта й Анджеліни Джолі потрапив до лікарні після ДТП

11:01

Потужніші за F-16: які винищувачі допоможуть Україні відновити перевагу в небі

Реклама
10:57

Жінка відчуває усі слова на смак: яке ім'я схоже на шоколадну цукерку

10:42

Китайський гороскоп на завтра 31 липня: Кролики - тримайте язик за зубами, Собакам - обман

10:22

В Україні не відключатимуть світло: втішний прогноз на три місяці

10:14

Війна затягнеться на 10 років: Світан дав тривожний прогноз і назвав причину

10:10

Гороскоп на завтра 31 липня: Ракам - неочікувана подія, Левам - чудова новина

10:05

"Одні муки": Анастасія Волочкова зізналася, що не може побороти важку хворобу

09:59

Що посадити після картоплі наступного року - земля відпочине

09:31

Що заборонено робити 30 липня: яке церковне свято у цей день

09:30

Ситуація у Вовчанську: РФ, імовірно, захопила весь агрегатний завод - ISW

09:27

Не можна ні про що домовитися з тими, хто збирається тебе з'їстиПогляд

09:21

Альбіна Джанабаєва примчала до Валерія Меладзе в РФ

Реклама
09:12

РФ націлилася на новий плацдарм і пішла на штурм: у ЗСУ назвали напрямок

09:00

Війна в Україні прямує до заморозки, наприкінці осені-початку зими очікуються рішення – Розумний

08:32

Окупанти штурмують 11 напрямків фронту, біля семи населених пунктів мають успіх

08:22

Ліквідація десантно-штурмових військ: у командуванні ДШВ відповіли на фейк

08:09

Путіністка Лєра Кудрявцева забрала доньку і покинула РФ - деталі

06:56

Розгром вагнерівців у Малі: РФ може вивести частини військ з України - ISW

06:13

Ракетна програма: Україні не потрібно починати з нуляПогляд

05:55

Головоломка для тих, у кого зір яструба: знайдіть 3 відмінності на картинках із совою

05:36

Гороскоп на серпень 2024 для Овнів: що принесе останній місяць літа

04:38

Чому не можна дарувати парну кількість квітів: сувора прикмета наших предків

03:30

Удар по ядерному бомбардувальнику РФ: топгенерал про "приголомшливе досягнення" ЗСУ

03:00

Справжній сюрприз: Алла Пугачова заспівала з Максимом Галкіним у Юрмалі

02:59

Небезпечна магнітна буря накриває країну: коли закінчиться цей шторм

02:20

Чи можна в емальованій каструлі варити варення: що варто знати кожній господині

01:45

Могилевська зізналася, який урок привабливості дала 12-річній доньціВідео

01:15

Витяжка сяятиме, як нова: як швидко очистити фільтр від застарілого жиру

29 липня, понеділок
23:30

Тіна Кароль готується стати матір'ю

23:28

"Це не передати!": перші слова Харлан після драматичної перемоги на Олімпіаді-2024ФотоВідео

23:07

Росіяни не переживуть: Максим Галкін підтримав українців і "порвав" зал

22:21

Перша медаль для України на Олімпіаді-2024: Ольга Харлан стала призеркоюФото

Реклама
22:17

"Не планував": Сергій Жадан розповів про свою "дитину"

22:12

Розгром ПВК "Вагнер" у Малі: названо кількість ліквідованих найманців РФ

21:59

Пенсіонерка з Калуша виграла 190 тисяч гривень: як їй посміхнулася удача

21:46

"Було бомбардування": Андрій Данилко розкрив правду про Софію Ротару

21:27

Небо посилюють ППО: Зеленський пояснив, які регіони отримають ЗРК першими

21:12

Христину Соловій "покарали" за скандальний концерт у Чорноморську - подробиціВідео

21:09

Останнє фото Лукашенка змусило Мережу засумніватися у його здоров'ї

21:07

Величезна кількість зброї: США виділили великий пакет допомоги

20:51

Дочка Ольги Фреймут заінтригувала поверненням в Україну

20:24

Мати підозрюваного у вбивстві Фаріон назвала ймовірну версію злочину

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти