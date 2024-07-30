В Україні не відключатимуть світло: втішний прогноз на три місяці

В Україні генеруючої енергії в системі стало більше, а погода - прохолоднішою. Відповідно, знизилося споживання електроенергії.

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Три місяці Україна може жити без відключень світла / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay.com

Найближчими місяцями Україна може прожити без відключень світла. У питаннях енергетики країна увійшла у відносний баланс. Якщо світло і будуть вимикати, це матиме незначний характер. Про це заявив радник прем'єр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко.

За його словами, зараз в Україні генеруючої енергії в системі стало більше, а погода - прохолодніша.

"Відповідно, знизилося споживання. Ми, на жаль, погодозалежні, але завдяки сьогоднішній погоді, перебуваємо у відносному балансі", - сказав Бойко в ефірі телеканалу Київ24.

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У разі відсутності "зовнішнього впливу", Україна впродовж наступних трьох місяців може перебувати у вищезгаданому відносному балансі.

"Це означає, що якщо обмеження і будуть виникати, вони будуть нести незначний характер", - пояснив Бойко.

Відключення світла в Україні

Від початку 2024 року країна-агресор Росія завдавала масованих ракетних ударів по об'єктах енергетики України. У результаті країна втратила 9 ГВт виробничої потужності електростанцій.

Голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький запевнив, що найскладніший період літа в сенсі відключень світла вже позаду. Ситуація з електропостачанням покращилася завдяки спаду температури та завершенню ремонтів енергогенеруючих потужностей. У наступні тижні очікується подальше поліпшення, якщо не буде нових пошкоджень.

Директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт із питань державної політики в паливно-енергетичному секторі Геннадій Рябцев зазначив, що в Україні у вересні-жовтні відключення світла зменшаться до 4 годин на день. Ситуація може покращитися вже після перезапуску енергоблоку.

Також протягом зими в Україні працюватимуть усі 9 атомних енергоблоків. Для зменшення дефіциту енергії фахівці можуть збільшити імпорт електроенергії з Європи.

Удари Росії по Україні та відключення світла З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС. Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей. Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км. Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

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