Укренерго про світло: найскладніший період літа минув, чи чекати покращень - прогноз

На думку голови правління "Укренерго" Кудрицького, наступні кілька тижнів пройдуть з не такими жорсткими графіками відключення світла.

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Скільки будемо зі світлом у серпні? Прогноз Укренерго / Колаж Главреда. Фото: Укрнерго, ДТЕК, УНІАН

Найскладніший період літа у сенсі відключень світла вже пройдено, переконаний голова правління "Укренерго".

На брифінгу 26 липня він зазначив, що ситуація з електропостачанням на зараз покращилася.

​​"У нас є всі причини очікувати, що найскладніший період літа вже позаду. Ми пройшли дуже складні пару тижнів, і зараз справді ситуація покращилася", - сказав він. відео дня

Укренерго повʼязує це зі спадом високої температури повітря і завершенням ремонту деяких енергогенеруючих потужностей. Усе це скорочує дефіцит електрики, підсумував Кудрицький.

"Це пов’язано, передусім, з тим, що нарешті спала абсолютно аномальна, рекордна, спека. І відтак - зменшилося споживання електроенергії. І також, звичайно, це пов’язано з тим, що вийшли з ремонту певні енергогенеруючі потужності – довгоочікувані, важливі для енергосистеми – які, безумовно, додають нам потужності та скорочують дефіцит", - сказав представник Укренерго.

Тому замість 3-4 черги було запроваджено 1-2. Кудрицький прогнозує покращення ситуації у наступні кілька тижнів.

"У деякі години дефіцит можу бути менший, в деякі – трохи більший. А в деякі – ми навіть маємо можливість не запроваджувати ніяких обмежень електроспоживання. І якщо не буде якихось нових масштабних пошкоджень електростанцій – то ситуація матиме тенденцію до покращення, принаймні, у наступні декілька тижнів", - додав Кудрицький.

Відключення світла - останні новини

Як писав Главред, аварія на Південноукраїнській АЕС, яку заперечує Енергоатом, призвела до масштабних відключень у низці областей, в тому числі збільшила години вимкнення світла й у Києві, про це зауважував депутат ВР Ярослав Железняк з посиланням на відповідь Укренерго.

З цієї причини енергетики - задля уникнення розвитку системної аварії - запровадили аварійні відключення у Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій областях.

Тим часом Укренерго обіцяє, що відключень світла в Україні має стати менше вже найближчим часом. Вже за кілька тижнів очікується поліпшення, пов'язане зі збільшенням обсягів генерації та завершенням ремонтних робіт на деяких енергоблоках.

Сьогодні, 26 липня, графіки вимкнення світла для однієї черги будуть діяти у період з 5:00 до 13:00, з 18:00 до 20:00, а також з 23:00 до 24:00. А ось для мешканців Києва відзавтра, 27 липня, вимикати світло почнуть по-новому. Графіки відключень зсунуть на одну годину вперед для усіх користувачів.

Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

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