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Залишились руїни: ДТЕК показала зруйновані ракетами енергооб'єкти

Ангеліна Підвисоцька
27 квітня 2024, 21:46оновлено 27 квітня, 22:17
Російські окупанти вдарили ракетами по енергетичних об'єктах у Харківській, Львівській, Івано-Франківській та Дніпропетровській областях.
уничтоженные энергообъекты
ДТЕК показала зруйновані енергооб'єкти / Колаж: Главред, фото: ДТЕК, ДСНС

Російські окупанти атакували ракетами українські енергооб'єкти. Рятувальники та енергетики досі намагаються ліквідувати наслідки масованої російської атаки. Про це повідомляє ДТЕК.

"Окупанти намагаються залишити нас без світла, але у них нічого не вийде. Продовжуємо боротьбу, кожен на своєму місці", - йдеться у повідомлення.

ДТЕК показала енергооб'єкти, які були зруйновані 27 квітня.

відео дня
  • Зруйновані енергооб'єкти внаслідок ракетних атак
    Зруйновані енергооб'єкти внаслідок ракетних атак фото: ДСНС
  • Зруйновані енергооб'єкти внаслідок ракетних атак
    Зруйновані енергооб'єкти внаслідок ракетних атак фото: ДСНС
  • Зруйновані енергооб'єкти внаслідок ракетних атак
    Зруйновані енергооб'єкти внаслідок ракетних атак фото: ДСНС
  • Зруйновані енергооб'єкти внаслідок ракетних атак
    Зруйновані енергооб'єкти внаслідок ракетних атак фото: ДТЕК
  • Зруйновані енергооб'єкти внаслідок ракетних атак
    Зруйновані енергооб'єкти внаслідок ракетних атак фото: ДТЕК
  • Зруйновані енергооб'єкти внаслідок ракетних атак
    Зруйновані енергооб'єкти внаслідок ракетних атак фото: ДСНС
  • Зруйновані енергооб'єкти внаслідок ракетних атак
    Зруйновані енергооб'єкти внаслідок ракетних атак фото: ДСНС
  • Зруйновані енергооб'єкти внаслідок ракетних атак
    Зруйновані енергооб'єкти внаслідок ракетних атак фото: ДТЕК
  • Зруйновані енергооб'єкти внаслідок ракетних атак
    Зруйновані енергооб'єкти внаслідок ракетних атак фото: ДТЕК
  • Зруйновані енергооб'єкти внаслідок ракетних атак
    Зруйновані енергооб'єкти внаслідок ракетних атак фото: ДСНС

Ракетний удар по енергооб'єктах - що каже Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масовані удари по енергооб'єктах України. Він зазначив, що окупанти випустили 34 ракети різних типів. Основною ціллю були різні об'єкти галузі.

"І електроенергетика, і об’єкти для транзиту газу. Саме ті газові об’єкти, від яких залежить, зокрема, безпека постачання в Євросоюз ... Зараз у багатьох наших областях – Львівщина, Франківщина, Харків та область, Дніпровщина, – в деяких наших регіонах працюють енергетики, ремонтні бригади. Всі необхідні служби задіяні, щоб відновити генерацію та розподіл, які зруйнували російські удари. Максимум можливого обов’язково буде зроблено. І я дякую всім, хто працює зараз, працював увесь день", - сказав Зеленський.

Обстріл України 27 квітня - останні новини

Нагадаємо, що РФ вдарила ракетами по чотирьох областях. Ворог атакував Україну крилатими ракетами та балістикою, а також застосовував ракети "Кинджал". Росіяни завдали нічного удару по Салтівському району Харкові. У результаті постраждав лікувальний заклад.

Президент України Володимир Зеленський сказав, чого не вистачає Україні для відбиття атак. Російські окупанти у ніч на суботу, 27 квітня, запустили по Україні 34 ракети, збити вдалося лише частину з цієї кількості. Зараз Україна найбільше потребує трьох видів озброєння.

У ЗСУ назвали цілі ударів. Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш повідомив, що цього разу ворог використовував "Калібри", але не атакував дронами-камікадзе типу Shahed. Протягом певного часу вони накопичили свої резерви, ракети.

Країна-агресорка Росія атакувала об'єкт інфраструктури під Дніпром. Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що окупанти вдарили по інфраструктурному об'єкту, після чого там спалахнула пожежа.

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війна в Україні Володимир Зеленський ДТЕК ТЕС вторгнення Росії ракетний удар
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