Україна продає світло за кордон чи ні: у ДТЕК відповіли на найбільш спірне запитання

У Мережі поширюється велика кількість інформації про те, що Україна нібито продає електрику за кордон. Генеральний директор ДТЕК Ільдар Салєєв відповів на це питання в коментарі ТСН.
Він стверджує, що Україна не продає електрику за кордон, а імпортує її із сусідніх країн.
"Експорту енергетики немає. Останній раз експорт був 12 травня і з цього часу експорту немає. Більше того, Україна імпортує електроенергію із сусідніх країн", - сказав він.
Водночас він додав, що Україна не отримує цю електроенергію безкоштовно.
"Якщо це аварійна допомога, коли в країні залишається дефіцит, то НЕК "Укренерго" може запросити аварійну допомогу, але компанія теж розраховується за це", - сказав він.
Вимкнення світла в Україні - останні новини
Директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт із питань державної політики в паливно-енергетичному секторі Геннадій Рябцев зазначив, що в Україні у вересні-жовтні відключення світла зменшаться до 4 годин на день. Ситуація може покращитися вже після перезапуску енергоблоку.
Своєю чергою, глава "Укренерго" шокував радісним прогнозом.
"Звичайно, є проблеми з дефіцитом, але з хороших новин: через там пару тижнів ми очікуємо поліпшення ситуації, тому що буде збільшено обсяг генерації, вийдуть з ремонтів деякі генеруючі потужності, деякі блоки на електростанціях", - сказав Кудрицький.
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