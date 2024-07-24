Україна продає світло за кордон чи ні: у ДТЕК відповіли на найбільш спірне запитання

У ДТЕК стверджують, що Україна лише імпортує електроенергію.

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Чи продає Україна електроенергію / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

У Мережі поширюється велика кількість інформації про те, що Україна нібито продає електрику за кордон. Генеральний директор ДТЕК Ільдар Салєєв відповів на це питання в коментарі ТСН.

Він стверджує, що Україна не продає електрику за кордон, а імпортує її із сусідніх країн.

"Експорту енергетики немає. Останній раз експорт був 12 травня і з цього часу експорту немає. Більше того, Україна імпортує електроенергію із сусідніх країн", - сказав він.

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Водночас він додав, що Україна не отримує цю електроенергію безкоштовно.

"Якщо це аварійна допомога, коли в країні залишається дефіцит, то НЕК "Укренерго" може запросити аварійну допомогу, але компанія теж розраховується за це", - сказав він.

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Директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт із питань державної політики в паливно-енергетичному секторі Геннадій Рябцев зазначив, що в Україні у вересні-жовтні відключення світла зменшаться до 4 годин на день. Ситуація може покращитися вже після перезапуску енергоблоку.

Своєю чергою, глава "Укренерго" шокував радісним прогнозом.

"Звичайно, є проблеми з дефіцитом, але з хороших новин: через там пару тижнів ми очікуємо поліпшення ситуації, тому що буде збільшено обсяг генерації, вийдуть з ремонтів деякі генеруючі потужності, деякі блоки на електростанціях", - сказав Кудрицький.

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