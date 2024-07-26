'Маємо готуватися до найскладніших ситуацій': Укренерго про вимкнення світла взимку

Частину ремонтних робіт на енергоблоках в Україні вдається завершити достроково, тому ситуація в енергосистемі відчутно покращується, сказав міністр енергетики.

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Українські АЕС працюватимуть на повну потужність взимку / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Впродовж зими в Україні будуть працювати усі 9 атомних енергоблоків. Також для зменшення дефіциту в енергосистемі можуть збільшити імпорт електроенергії з Європи. Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко та голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"У нас є терміни чіткі ремонтної кампанії. Те, що вдається ці терміни посунути шляхом скорочення, це дуже позитивно впливає на енергосистему. Ми працюємо для того, щоб протягом зими усі 9 блоків на підконтрольній території України були в мережі. Воно так й буде, тому що попередні усі зими так й проходили", - зазначив Галущенко.

Міністр зазначив, що частину ремонтних робіт вдається завершити раніше встановлених термінів завдяки зусиллям спеціалістів. Це сприяє значному поліпшенню ситуації в енергетичній системі. За його словами, наразі атомні електростанції забезпечують більше половини загального споживання електроенергії в Україні.

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"На сьогодні навіть без Запорізької атомної станції в системі атомна енергетика виробляє більше половини всієї електроенергії країни. Умовно - кожна друга лампочка світиться завдяки електроенергії, виробленій "Енергоатомом", - наголосив Галущенко.

Хто такий Герман Галущенко? Герман Валерійович Галущенко - міністр енергетики України з 29 квітня 2021 року. Член Ради національної безпеки і оборони України з 13 травня 2021 року, повідомляє "Вікіпедія".

Імпорт електроенергії з Європи може зрости

Для зменшення дефіциту енергії в зимовий період фахівці можуть збільшити імпорт електроенергії з Європи. Наразі ведуться розрахунки для оцінки можливостей збільшення імпорту з європейських країн, заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"У нашої енергосистеми пропускна здатність для імпортного ресурсу є досить значною. Обмежуючими факторами на сьогодні для імпорту є певні "вузькі місця" на європейській стороні, саме в їхній мережі...Ми очікуємо рішення до зими. Тому що безумовно наша ціль мінімізувати цей дефіцит, який буде взимку", - пояснив він.

Кудрицький зауважив, що Україна звернулася в Асоціацію європейських операторів ENTSO-E й наразі проводяться розрахунки щодо можливих шляхів обходу проблемних ділянок в європейській енергомережі. Це дозволить з'ясувати, наскільки можна збільшити обсяги імпорту з Європи в Україну на зимовий період, щоб підвищити запаси електроенергії в мережі та зменшити дефіцит.

"Чесна відповідь полягає в тому, що ніхто не знає, що буде робити наш ворог і наскільки успішними будуть його атаки. Тому нам треба відштовхуватися від того, що ми повинні максимізувати свою готовність – електростанцій, мереж, громад, забезпечення, наприклад, резервними джерелами живлення об'єктів критичної інфраструктури в містах зокрема, ну й на побутовому рівні те, що ми можемо зробити у своїй власній оселі", - додав Кудрицький.

Він підкреслив, що НЕК "Укренерго" завжди готується до найгірших сценаріїв.

"Ми не можемо дозволити собі бути надмірно оптимістичними. Як оператор енергосистеми, ми повинні готуватися до найскладніших ситуацій" - наголосив Кудрицький.

Як зекономити на електроенергії / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, сьогодні, 26 липня, графіки вимкнення елетроенергії для однієї черги будуть діяти у період з 5:00 до 13:00, з 18:00 до 20:00, а також з 23:00 до 24:00.

Для мешканців Києва відзавтра, 27 липня, вимикати світло почнуть по-новому. Графіки відключень зсунуть на одну годину вперед для усіх користувачів.

Найскладніший період літа в сенсі відключень світла вже позаду, заявив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький. Ситуація з електропостачанням покращилася завдяки спаду температури та завершенню ремонтів енергогенеруючих потужностей. У наступні тижні очікується подальше покращення, якщо не буде нових пошкоджень.

Як повідомляв Главред, покращення ситуації з відключенням електроенергії очікується в серпні, вересні та жовтні. За словами голови "Укренерго" Володимира Кудрицького, в ці місяці можуть бути періоди без дефіциту електроенергії, завдяки збільшенню обсягу генерації та виходу з ремонтів деяких електростанцій.

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