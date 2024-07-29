Ситуація зі світлом раптово покращилась: в Україні опублікували 'щасливі' графіки

В Україні у вівторок, 30 липня, раптово покращиться ситуація в енергосистемі. Про це повідомляє Укренерго.
Зазначається, зо в цей день відключення світла не прогнозуються. Ситуація покращилась завдяки похолоданню та поверненню в роботу двох блоків АЕС.
"При зміні ситуації в енергосистемі – про застосування заходів обмеження споживання буде повідомлено додатково. Сьогодні з 20:00 до 22:00 діятиме одна черга відключень", - йдеться у повідомленні.відео дня
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Відключення світла в Україні - останні новини
Директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Псіхея", експерт з питань державної політики в паливно-енергетичному секторі Геннадій Рябцев зазначив, що в Україні у вересні-жовтні відключення світла зменшаться до 4 годин на день. Ситуація може покращитись вже після перезапуску енергоблоку.
Своєю чергою, голова "Укренерго" шокував радісним прогнозом.
"Звичайно, що є проблеми з дефіцитом, але з хороших новин: через там пару тижнів ми очікуємо покращення ситуації, тому що буде збільшений обсяг генерації, вийдуть з ремонтів деякі генеруючі потужності, деякі блоки на електростанціях", - сказав Кудрицький.
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