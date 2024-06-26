На кожну ракету ППО припадає по 5-6 ракет із РФ: у ДТЕК приголомшили заявою

Як кажуть у ДТЕК, для відновлення виробництва одного гігавата електроенергії потрібно близько 1 млрд доларів США.

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У ДТЕК заявили про те, що для відбиття обстрілу з 10 ракет потрібно щонайменше 12 ракет ППО / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот із відео

Дефіцит ракет ППО під час обстрілів країною-агресором РФ інфраструктури став головною причиною погіршення енергетичної ситуації в Україні. Про це повідомляє портал KyivPost із посиланням на заяву Дмитра Сахарука - виконавчого директора українського енергетичного підприємства ДТЕК.

"Виходить, що на кожну ракету ППО, яка є у нас зараз, припадає п'ять-шість російських ракет. Якщо прилітає 10 ракет, то потрібно щонайменше 12 ракет у ППО. Тому, навіть якщо ми почнемо відновлювати, почнемо ремонтувати, зараз немає коштів, щоб захистити [відновлені - Главред] блоки [на електростанціях - Главред]", - сказав Сахарук.

Крім того, каже він, згідно з прогнозом - для відновлення виробництва одного гігавата електроенергії потрібно близько 1 мільярда доларів.

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"Державний сектор не зможе швидко і в строк домогтися результатів, за винятком кількох винятків. [...] Але загалом це просто повна управлінська нездатність зробити щось вчасно", - підсумував Сахарук.

Що відомо про ДТЕК? ДТЕК (раніше - Донбаська паливно-енергетична компанія; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) - найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України. Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових і теплових електростанціях, видобуває вугілля і природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію і має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

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