У Макіївці мобілізовані і кадирівці влаштували розбірки: є поранені

У Макіївці "мобіки" і кадировці влаштували розбірки / скріншот

У тимчасово окупованій Макіївці Донецької області сталася сутичка між мобілізованими та кадировцями.

Як повідомили в оперативному зведенні Генерального штабу Збройних сил України, в результаті бійки отримали поранення три людини.

"На окупованій частині Донеччини залишаються напруженими відносини між мобілізованими військовослужбовцями та окупантами з території Чеченської Республіки. Так, чергова сутичка в місті Макіївка Донецької області призвела до поранення 3 осіб", – розповіли в Генштабі.

Нагадаємо, раніше з'явилися повідомлення про те, що кадировці публічно ґвалтують росіян, які не хочуть воювати і намагаються втекти з поля бою через успішний контрнаступ ЗСУ.

Раніше жінки з "ДНР" просили у бойовика Пушиліна допомоги, бо кадирівці ґвалтують їхніх чоловіків. Чеченці зґвалтували щонайменше двох військових "Народної міліції ДНР", які раніше працювали в "міській адміністрації".

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