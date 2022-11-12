У Макіївці мобілізовані і кадирівці влаштували розбірки: є поранені

На окупованій частині Донеччини не складаються відносини між мобілізованими та кадирівцями.
У тимчасово окупованій Макіївці Донецької області сталася сутичка між мобілізованими та кадировцями.
Як повідомили в оперативному зведенні Генерального штабу Збройних сил України, в результаті бійки отримали поранення три людини.
"На окупованій частині Донеччини залишаються напруженими відносини між мобілізованими військовослужбовцями та окупантами з території Чеченської Республіки. Так, чергова сутичка в місті Макіївка Донецької області призвела до поранення 3 осіб", – розповіли в Генштабі.
Нагадаємо, раніше з'явилися повідомлення про те, що кадировці публічно ґвалтують росіян, які не хочуть воювати і намагаються втекти з поля бою через успішний контрнаступ ЗСУ.
Раніше жінки з "ДНР" просили у бойовика Пушиліна допомоги, бо кадирівці ґвалтують їхніх чоловіків. Чеченці зґвалтували щонайменше двох військових "Народної міліції ДНР", які раніше працювали в "міській адміністрації".
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