Публічно ґвалтують: кадирівці вигадали нове покарання для росіян-"відмовників"

Кадирівці ґвалтують росіян, які не хочуть воювати / Колаж фото Reuters, Радіо Свобода

Російські військові намагаються тікати з поля бою через успішний контрнаступ ЗСУ. Якщо раніше кадирівці розстрілювали таких "відмовників", то тепер просто публічно ґвалтують їх. Про це заявили в українських спецслужби, повідомляє 24 канал.

Саме зґвалтуваннями чеченці намагаються підвищити моральний дух "другої армії світу".

"Аби бородатих тіктокерів боялися більше, ніж високоточних снарядів та бійців ЗСУ, найманці чеченського царька вирішили замінити розстріли потенційних дезертирів на інше покарання. Відтепер кадировці почали приїжджати до штабів підрозділів, в яких особовий склад відмовляється тримати оборону чи наступати на українські позиції. Туди ж на вимогу тіктокерів привозять по 10-20 вояк, які "проявили боягузтво". Замість погроз вбивством, побиття чи просто "виховної бесіди" про те, як потрібно захищати батьківщину, кадировці почали ґвалтувати російських солдатів у якості покарання", – йдеться у повідомленні.

Такі покарання застосовують не лише до мобілізованих з окупованих територій Донбасу, а й до кадрових бійців ЗС РФ. Єдиним, що рятує від зґвалтувань кадирівцями є погони. Вони намагаються не чіпати російських офіцерів. Військова служба правопорядку відмовляється приймати скарги на сексуальне насильство.

"Більше, працівникам медичних служб наказали не надавати допомогу постраждалим від кадировців, а також не оформлювати факт нанесення ними пошкоджень документально", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що жінки з "ДНР" просять у бойовика Пушиліна допомоги, бо кадирівці ґвалтують їхніх чоловіків. Чеченці зґвалтували щонайменше двох військових "Народної міліції ДНР", які раніше працювали у "міській адміністрації".

Також повідомлялося, що українські військові розбили підрозділи "ЛДНР", які були посилені бійцями полку спецпризначення "Ахмат". Мінімум 13 осіб були ліквідовані, ще 19 поранені. Також ворожі військові були захоплені в полон.

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