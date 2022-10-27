Показав з різних ракурсів: на Херсонщині кадирівці самі злили в Мережу своє місце дислокації

Кадирівці самі здали своє місце розташування / Колаж фото Telehgram, скріншот

Українські військові ліквідували одразу майже 30 російських окупантів. ЗСУ вдарили по базі кадирівців на Херсонщині. Найцікавіше те, що "тік-ток" війська Кадирова самі засвітили своє місце дислокації. Про це повідомляє міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm.

Один з окупантів зняв відео у школі, де ховалися кадирівці, та виклав його у Мережу.

"Можна подякувати одному з кадир донів, який передав відео з їхньої бази бійцям ЗС України, а сам втік із місця дислокації. Дуже розумний дон", – йдеться у повідомленні.

У цьому ролику з різних ракурсів видно приміщення та територію школи, у якій засіли кадирівці.

Кадирівці самі здали своє місце розташування / скріншот

"Бавовна" в Каїрі на Херсонщині

Нагадаємо, ЗСУ 24 жовтня вдарили по базі кадирівців у селі Каїри в Херсонській області. У Мережі з'явились фото на яких було видно окупантів, покритих пилом. У деяких з них текла кров.

Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан повідомив, що за попередніми даними близько 60 окупантів були поранені, ще близько 40 - ліквідовані.

Слід зазначити, що після "бавовни" будівля, у якій ховались окупанти, майже повністю була знищена. Посередині всі стіни та перекриття повністю обвалились.

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