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"Ми не люди, ми худоба": військові "ДНР" в жорсткій паніці через кадирівців, вони їх ґвалтують

27 вересня 2022, 12:12

Жінки з "ДНР" звернулися до Пушиліна з проханням врятувати їхніх чоловіків і синів від чеченців.

Російські військові, кадировці
Кадирівці ґвалтують військових "ДНР" / Колаж фото Reuters, Радіо Свобода

Жінки з "ДНР" поскаржилися ватажкові бойовиків Пушиліну і попросили його захистити їх синів і чоловіків. Вони стверджують, що декого з Докучаєвська зґвалтували чеченці. Про це йдеться у зверненні до Пушиліна, яке опублікували в Мережі.

Повідомляється, що чеченці згвалтували двох військовослужбовців "Народної міліції ДНР", які раніше працювали в "міській адміністрації".

У заяві йдеться, що все сталося на бойових позиціях в районі населеного пункту Берестове.

"Товаришам по службі, які хотіли захистити наших хлопців, погрожували зброєю і обіцяли пристрелити "як собак". Чеченці ображали наших військових і заявляли, що ми на своїй землі ніхто, не люди, худоба і вони будуть з нами робити все, що захочуть. Наша доля мовчати і терпіти", - йдеться в заяві.

кадирівці ґвалтують окупантів
Кадирівці ґвалтують військових "ДНР" / Фото з соцмереж
кадирівці ґвалтують окупантів
Кадирівці ґвалтують військових "ДНР" / Фото з соцмереж

Нагадаємо, радника Офісу президента Олексій Арестович розповів, що на Херсонському напрямку по будівлі, в якій знаходилися "кадирівці", було завдано ракетного удару. За його словами, понад 40 ворожих солдатів були ліквідовані. При цьому ще 30 отримали поранення, їх госпіталізували.

Також повідомлялося, що українські військові розбили підрозділи "ЛДНР", які були посилені бійцями полку спецпризначення "Ахмат". Мінімум 13 осіб були ліквідовані, ще 19 поранені. Також ворожі військові були захоплені в полон.

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