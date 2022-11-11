Поранені кадирівці не доїхали додому: ЗСУ влучно відпрацювали по російському Мі-8 - ЗМІ

Гелікоптер евакуював поранених кадировців із поля бою / УНІАН

Збройні сили України продовжують завдавати нищівних ударів по скупченням російських військ. Так, у Запорізькій області українські захисники знищили російський гелікоптер з пораненими кадирівцями.

Як повідомляє "24 канал", днями поблизу тимчасово окупованого Енергодара помітили два ворожих гелікоптери. Всього за півтори години після цього – один із них вже був збитий українськими військовими.

Пізніше з’ясувалося, що ці гелікоптери евакуювали поранених кадировців із поля бою. За попередньою інформацією, йдеться про Мі-8.

Зауважимо, що російські загарбники у кращих традиціях "другої армії світу" зневажливо ставляться до власних солдат і на полі бою не забирають навіть поранених, не те щоб ліквідованих. А от до кадировців ставлення зовсім інше.

Нагадаємо, раніше українські захисники впродовж сорока хвилин збили російський ударний вертоліт К-52, а також штурмовик Су-25. Вартість однієї одиниці Ка-52 складає близько $16 млн, а Су-25 ‒ $11 млн. Тож загальна вартість знищеної техніки складає близько $27 млн.

Окрім того, бійці з 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" ЗСУ збили агресорський вертоліт Ка-52. "Окупанти планували вражати техніку і живу силу холодноярців, однак наші воїни внесли корективи в їхні плани і відправили ворожих пілотів на концерт Кобзона", - йдеться в тексті.

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