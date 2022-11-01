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В окупованій Волновасі злетів у повітря готель з "кадирівцями"

1 листопада 2022, 12:01

Скільки саме "тік-ток-воїнів" загинуло під руїнами готелю, поки невідомо. Однак підтверджено ураження близько десятка одиниць техніки.

Наслідки
Наслідки "прильоту" по готелю Ахтамар в окупованій Волновасі / Фото t.me/andriyshTime

У тимчасово окупованій Волновасі Донецької області стався вибух у готелі Ахтамар, розташованому на трасі Маріуполь-Донецьк, де розмістилися кадировці.

Скільки саме "тік-ток-воїнів" загинуло під руїнами готелю, поки невідомо, проте підтверджено ураження близько десятка одиниць техніки.

"Щодо Волновахи. Наші джерела стверджують, що було влучення у готель Ахтамар по трасі Маріуполь-Донецьк, де розташовувалися кадирівці, і знешкоджено близько 10 одиниць військової техніки", - написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

Він натякнув, що втрати в живій силі також є, і чималі.

"Очікуємо приємного збільшення цифр втрат в офіційних повідомленнях Генштабу", - зазначив Андрющенко.

Ракетний удар по базі "кадирівців" на Херсонщині

24 жовтня Збройні Сили України завдали ракетного удару по базі "кадировців" у тимчасово окупованій Херсонській області. Бойовики розміщувалися в будівлі одного з населених пунктів регіону. Ймовірно, мова йде про село Каїри в Херсонській області.

За даними InformNapalm, українські військові ліквідували одразу майже 30 російських окупантів. Найцікавіше те, що "Тік-ток" війська Кадирова самі засвітили своє місце дислокації. Один з окупантів зняв відео в школі, де ховалися кадирівці, і виклав його в Мережу.

Чеченський диктатор Рамзан Кадиров визнав ліквідацію групи з 23 бойовиків у Херсонській області. Також він підтвердив, що близько 60 "кадирівців" отримали поранення.

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