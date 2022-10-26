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ЗСУ одним махом знищили десяток "кадирівців" у Луганській області - Гайдай

26 жовтня 2022, 11:50

ЗСУ знищили командний пункт "кадирівців" у Луганській області. Як каже Сергій Гайдай, знищено 5 вантажних автомобілів з боєкомплектом

Луганщина, бій
ЗСУ одним махом знищили десяток "кадирівців" у Луганській області - Гайдай / Генштаб ЗСУ / Facebook

Бійці ЗСУ в Луганській області провели спеціальну операцію по ліквідації десятка кадировців. Про це заявив керівник регіональної Військової адміністрації Сергій Гайдай на своєму Telegram-каналі.

"Вчора вночі на "знімальний майданчик" "TikTok-військ" прилетів вибуховий спецефект від ЗСУ на Херсонщині, а пізніше українські артилеристи насипали їм "софітів" у Луганській області. За уточненою інформацією Генштабу, в результаті точкових ударів артилерії сил оборони, в населеному пункті Новоіванівка Луганської області знищено склад боєприпасів і більше 10 так званих "кадирівців". Також у Сватовому знищено до 10 ворогів і близько 5 вантажних автомобілів з боєкомплектом", ‒ підсумував він.

Просування ЗСУ на Донбасі

Раніше спікер Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий зробив заяву, згідно з якою звільнення Лиману Донецької області відкриває українським військовим шлях до Луганщини. Наші війська можуть вигнати окупантів з Кремінної, Рубіжного та Сватового. Після цього з'явиться можливість деокупувати Сєвєродонецьк і Лисичанськ.

В Інституті вивчення війни вважають, що армія України за кілька днів змогла досягти серйозного прогресу в районі Лиману Донецької області. Українські військові змогли прорвати "оборону" російських загарбників. У тому районі знаходилися "елітні" підрозділи окупантів.

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай 4 жовтня сказав, що ЗСУ практично підібралися до північно-західного адмінкордону Луганської області. Тривають удари по ворожих об'єктах. Окупанти атакують на Донеччині, проте українські військові відбиваються.

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