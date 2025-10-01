У Криму - паливна катастрофа: введено нові обмеження, бензин зникає з АЗС

Гауляйтер Аксьонов розпорядився продавати не більше 20 літрів на руки.

В анексованому Криму триває паливна криза. Окупаційна влада посилила ліміти на продаж бензину, проте дефіцит тільки загострився.

З 30 вересня на автозаправних станціях (АЗС) дозволено відпускати не більше ніж 20 літрів пального в одні руки, водночас на більшості заправок марки А-92 і А-95 відсутні вже понад два тижні.

Про введення додаткових обмежень заявив російський гауляйтер Криму Сергій Аксьонов.

"На жаль, той обсяг палива, який зайшов у п'ятницю, за суботу та неділю до обіду був у повному обсязі розкуплений. (...) Напруга збережеться ще якийсь час", - сказав він, зазначивши, що раніше введені ліміти виявилися недостатніми.

Також Аксьонов оголосив, що сьогодні ним було вжито "заходів" щодо обмеження продажу бензину в одні руки до 20 літрів.

Ще 29 вересня призначений Кремлем "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв оголосив, що на АЗС жителям міста дозволено заправляти не більше ніж 30 літрів палива в автомобіль або каністру. Тепер норми скорочено до 20 літрів.

Дефіцит бензину в Криму тільки посилюється

Незважаючи на обіцянки Аксьонова врегулювати ситуацію, на півострові зберігається гостра нестача бензину. За даними місцевих активістів, офіційна інформація про наявність палива на сайті підконтрольного Росії мінпалива Криму не відповідає дійсності.

"На більшості автозаправок бензину марки А-92 і А-95 немає вже понад два тижні. Інформація про нібито наявність бензину публікується, але коли автомобілісти приїжджають, їм кажуть, що паливо вже закінчилося", - розповів Крим.Реалії місцевий активіст на умовах анонімності.

Тіньові схеми

В умовах дефіциту активно розвиваються нелегальні способи реалізації палива.

"Автозаправки не збираються відмовлятися від спекуляцій. У соцмережах створюються канали та чати, де можна дізнатися, на якій заправці є бензин. Але оплата там тільки готівкою і за ціною набагато вищою, ніж встановив Аксьонов. Частково дефіцит ініціюється самими паливними компаніями", - зазначив співрозмовник.

Таким чином, навіть за формальних обмежень влади, паралельно формується чорний ринок, де паливо продається дорожче і без офіційного обліку.

Що кажуть експерти

Експерт з військової розвідки Філіп Інгрем раніше заявив, що українська винахідливість завдає удару по "серцю" економіки РФ. За його словами, точні удари по об'єктах нафтової та газової промисловості спрямовані на дестабілізацію військової машини російського диктатора Володимира Путіна.

"Дрони дальнього радіусу дії, що пролітають 1000 км і більше, перетворюють велику нафтогазову імперію Росії на ланцюг пекельних полум'їн", - сказав експерт.

Політолог і голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко зазначив, що удари України по нафтопереробних заводах Росії вже приносять видимі результати. За його словами, в окупованому Криму, Забайкальському окрузі та Читинській області вже спостерігаються проблеми з поставками бензину. Фесенко також не виключив, що подібні атаки на НПЗ триватимуть, посилюючи тиск на економічну інфраструктуру Росії.

Контекст: Україна знищує нафтопереробку в РФ

Як раніше повідомляв Главред, у ніч на 26 вересня в Росії прогриміли вибухи в Краснодарському краї та Ростові-на-Дону. Під удар дронів потрапив Афіпський нафтопереробний завод.

Вранці 27 вересня російська влада заявила про атаку безпілотників і на території Чувашії. За їхньою версією, метою стала нафтоперекачувальна станція.

У ніч з 19 на 20 вересня безпілотники-камікадзе атакували нафтопереробний завод у Саратові, розташований більш ніж за 450 кілометрів від кордону з Україною.

Про персону: Володимир Фесенко Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" у номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

