Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

У Криму - паливна катастрофа: введено нові обмеження, бензин зникає з АЗС

Тарас Сидоржевський
1 жовтня 2025, 19:22
158
Гауляйтер Аксьонов розпорядився продавати не більше 20 літрів на руки.
Крим Бензин
У Криму критично не вистачає бензину / Колаж: Главред, фото: Кримський вітер, Скриншот

В анексованому Криму триває паливна криза. Окупаційна влада посилила ліміти на продаж бензину, проте дефіцит тільки загострився.

З 30 вересня на автозаправних станціях (АЗС) дозволено відпускати не більше ніж 20 літрів пального в одні руки, водночас на більшості заправок марки А-92 і А-95 відсутні вже понад два тижні.

Про введення додаткових обмежень заявив російський гауляйтер Криму Сергій Аксьонов.

відео дня

"На жаль, той обсяг палива, який зайшов у п'ятницю, за суботу та неділю до обіду був у повному обсязі розкуплений. (...) Напруга збережеться ще якийсь час", - сказав він, зазначивши, що раніше введені ліміти виявилися недостатніми.

Також Аксьонов оголосив, що сьогодні ним було вжито "заходів" щодо обмеження продажу бензину в одні руки до 20 літрів.

Ще 29 вересня призначений Кремлем "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв оголосив, що на АЗС жителям міста дозволено заправляти не більше ніж 30 літрів палива в автомобіль або каністру. Тепер норми скорочено до 20 літрів.

Дефіцит бензину в Криму тільки посилюється

Незважаючи на обіцянки Аксьонова врегулювати ситуацію, на півострові зберігається гостра нестача бензину. За даними місцевих активістів, офіційна інформація про наявність палива на сайті підконтрольного Росії мінпалива Криму не відповідає дійсності.

"На більшості автозаправок бензину марки А-92 і А-95 немає вже понад два тижні. Інформація про нібито наявність бензину публікується, але коли автомобілісти приїжджають, їм кажуть, що паливо вже закінчилося", - розповів Крим.Реалії місцевий активіст на умовах анонімності.

Тіньові схеми

В умовах дефіциту активно розвиваються нелегальні способи реалізації палива.

"Автозаправки не збираються відмовлятися від спекуляцій. У соцмережах створюються канали та чати, де можна дізнатися, на якій заправці є бензин. Але оплата там тільки готівкою і за ціною набагато вищою, ніж встановив Аксьонов. Частково дефіцит ініціюється самими паливними компаніями", - зазначив співрозмовник.

Таким чином, навіть за формальних обмежень влади, паралельно формується чорний ринок, де паливо продається дорожче і без офіційного обліку.

Що кажуть експерти

Експерт з військової розвідки Філіп Інгрем раніше заявив, що українська винахідливість завдає удару по "серцю" економіки РФ. За його словами, точні удари по об'єктах нафтової та газової промисловості спрямовані на дестабілізацію військової машини російського диктатора Володимира Путіна.

"Дрони дальнього радіусу дії, що пролітають 1000 км і більше, перетворюють велику нафтогазову імперію Росії на ланцюг пекельних полум'їн", - сказав експерт.

Політолог і голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко зазначив, що удари України по нафтопереробних заводах Росії вже приносять видимі результати. За його словами, в окупованому Криму, Забайкальському окрузі та Читинській області вже спостерігаються проблеми з поставками бензину. Фесенко також не виключив, що подібні атаки на НПЗ триватимуть, посилюючи тиск на економічну інфраструктуру Росії.

Контекст: Україна знищує нафтопереробку в РФ

Як раніше повідомляв Главред, у ніч на 26 вересня в Росії прогриміли вибухи в Краснодарському краї та Ростові-на-Дону. Під удар дронів потрапив Афіпський нафтопереробний завод.

Вранці 27 вересня російська влада заявила про атаку безпілотників і на території Чувашії. За їхньою версією, метою стала нафтоперекачувальна станція.

У ніч з 19 на 20 вересня безпілотники-камікадзе атакували нафтопереробний завод у Саратові, розташований більш ніж за 450 кілометрів від кордону з Україною.

Більше новин про бензин:

Про персону: Володимир Фесенко

Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" у номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ціна бензина новини Криму
Новини партнерів

Головне за день

Більше
НА ЧАЕС сталась надзвичайна ситуація після обстрілу РФ - чи є загроза радіації

НА ЧАЕС сталась надзвичайна ситуація після обстрілу РФ - чи є загроза радіації

20:59Війна
З нього могли запускати дрони по Європі: французький спецназ захопив танкер РФ

З нього могли запускати дрони по Європі: французький спецназ захопив танкер РФ

20:53Світ
"Ситуація мегакритична": в Україні почали вводити графіки вимкнення світла після ударів

"Ситуація мегакритична": в Україні почали вводити графіки вимкнення світла після ударів

20:22Україна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 1 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 1 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Коли вимикаються камери: принц Вільям і Кейт Міддлтон різко змінили поведінку

Коли вимикаються камери: принц Вільям і Кейт Міддлтон різко змінили поведінку

Дочка Філіпа Кіркорова розсекретила матір: путіністу довелося визнати

Дочка Філіпа Кіркорова розсекретила матір: путіністу довелося визнати

Гороскоп на завтра 2 жовтня: Левам - сюрприз, Терезам - велике щастя

Гороскоп на завтра 2 жовтня: Левам - сюрприз, Терезам - велике щастя

Кому впадуть на голову гроші у жовтні: астрологи назвали три знаки зодіаку

Кому впадуть на голову гроші у жовтні: астрологи назвали три знаки зодіаку

Останні новини

20:59

НА ЧАЕС сталась надзвичайна ситуація після обстрілу РФ - чи є загроза радіації

20:53

З нього могли запускати дрони по Європі: французький спецназ захопив танкер РФВідео

20:50

Лікарі б'ють на сполох: що відбувається з путіністом Філіпом Кіркоровим

20:45

Як ви вішаєте туалетний папір: лише одна деталь видає справжній характер

20:41

Весняний врожай не підведе: сприятливі дні осінньої посадки цибулі під зимуВідео

Заморозки та сильні дощі накриють Україну: якою буде погода у жовтніЗаморозки та сильні дощі накриють Україну: якою буде погода у жовтні
20:29

Принцеса Анна в Києві: про що сестра Чарльза ІІІ говорила з Оленою Зеленською

20:22

"Ситуація мегакритична": в Україні почали вводити графіки вимкнення світла після ударівФото

19:55

"Хороших сценаріїв для Кремля немає": за якої умови Китай може відмовитись від Росії

19:51

Де заховані три сови: лише 1% людей пройде головоломку за 10 секунд

Реклама
19:47

Оптимальні оберти двигуна: простий лайфхак, як реально заощадити на "механіці"

19:44

Сніг, дощ та мороз накриють Україну: синоптики оголосили штормове попередження

19:24

Забрала доньку із собою: Олена Мозгова терміново покинула Україну

19:22

У Криму - паливна катастрофа: введено нові обмеження, бензин зникає з АЗС

19:13

Мобілізація 60+ - в Генштабі пояснили, які категорії громадян призвуть до армії

19:10

Навіщо Трамп клянчить собі Нобелівську премію мируПогляд

19:04

"Мріяв познайомитися": Олександра Кучеренко зважилася на зміни в житті

19:03

У декількох областях жорсткі проблеми зі світлом: РФ вдарила по об'єкту енергетикиВідео

19:00

Навіщо океанам сіль та як зміна солоності може зробити полюси непридатними для життя

18:46

Три області на межі небезпеки: офіцер ЗСУ оцінив загрозу "повзучого наступу" РФ

18:37

Вигляд може бути оманливим: в Україні знайшли отруйний "білий" грибВідео

Реклама
18:19

Що потрібно змінити для покращення якості сну – вчені назвали два фактори

18:12

"Моє серце розбите": жінка стала вдовою одразу після весілля через удар по ДніпруФотоВідео

17:48

Інерція проти людства: що буде, коли Земля перестане обертатися

17:46

Як сказати українською "ізолента": слова, про які майже ніхто не знаєВідео

17:09

Мобілізація чоловіків 50+ - що відомо про "таємну" директиву та кого візьмуть першими

17:04

Одразу в лікарню: голлівудський актор протестував удар Олександра Усика

17:03

Уб'ють бур'яни і земля відпочине: які сидерати посіяти на городі восениВідео

16:43

Почнуться фінансові проблеми і не тільки: суворі заборони та прикмети 2 жовтня

16:41

Головний життєвий виклик: що вам судилося подолати за роком народження

16:21

Зникне перша зі столу: рецепт шикарної закуски з печериць

15:57

"Герой Азову одягнув": Цимбалюк різко відповів військовослужбовцю

15:56

Дивний скрип під капотом автомобіля: як вирішити проблему

15:48

Рахунки за світло стануть значно меншими: як прати одяг, щоб зекономитиВідео

15:35

Чи реально зробити блекаут у Москві - в Генштабі оцінили заяву Зеленського

15:19

Які речі категорично не можна прати в пральній машині: експерти радять

15:02

Яким буде осінньо-зимовий наступ окупантів: у Генштабі ЗСУ розповіли

14:53

Гороскоп на жовтень 2025: один знак зодіаку стоїть на порозі великих трансформацій

14:49

Щоб не ремонтувати авто: водіям сказали, коли потрібно робити заміну антифризуВідео

14:26

Захисник незалежності: Андрію Парубію посмертно присвоїли звання Героя України

14:10

Леонтьєв повідомив про важку втрату: що сталося

Реклама
14:01

Ідеальний живіт: Леся Нікітюк розкрила секрет стрункої фігури після пологівВідео

13:56

Красиві та милозвучні: які жіночі імена приносять щастя

13:42

Тільки один шлях: в Кремлі прокоментувати ідею зустрічі Путіна і Зеленського

13:32

Зрадник, який звільняв невільників: дилема Івана Сірка, яку не вирішили досі

13:28

Справжня бомба: не просто макарони, а справжній шедевр на вечерюВідео

13:21

Мрія Путіна про демілітаризацію України стала його кошмаром - Atlantic Council

13:08

Чиновникам в Україні хочуть знизити зарплати: у Раді зробили заяву

12:48

Красунчик-блондин: Пономарьов показав, як виглядав 25 років тому

12:38

"Танцюристи" океану: чи є краби в Україні та чому вони ходять боком

12:37

Ворог масовано пішов вперед: військовий повідомив про нову операцію РФ на фронті

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій КозловськийАні ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла Пугачова
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти