Вибухи за 450 км від України: безпілотники атакували цінний для Путіна завод РФ

Даяна Швець
20 вересня 2025, 08:58
Унаслідок удару виникла масштабна пожежа, що видно на відео, опублікованому в соціальних мережах.
НПЗ, Пожар
Безпілотники вразили стратегічний об’єкт у Саратові / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото: тг-канал Exilenova+

Коротко:

  • У Саратові дрони атакували нафтопереробний завод
  • Почалася пожежа після удару БПЛА по НПЗ у Росії

У ніч з 19 на 20 вересня безпілотники-камікадзе здійснили атаку на нафтопереробний завод у Саратові, який знаходиться більш ніж за 450 км від українського кордону.

У соціальних мережах поширюються кадри, де видно масштабну пожежу, що виникла після влучання дронів. Автори відео підтверджують, що об’єктом удару став саме саратовський НПЗ.

відео дня
Вибухи за 450 км від України: безпілотники атакували цінний для Путіна завод РФ
Вогонь охопив саратовський НПЗ після нічної атаки/ фото: тг-канал Главред

Попри інцидент, на момент публікації місцева влада офіційно не підтвердила атаку. Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін напередодні попереджав жителів про можливу небезпеку.

"Від Міністерства оборони надійшла інформація про загрозу БПЛА. Локально в місцях можливої загрози можуть працювати системи оповіщення. Всі екстрені служби приведені в повну готовність", — зазначив Бусаргін у повідомленні о 1:11 ночі.

Україна офіційних коментарів щодо удару на той момент не надавала.

Вибухи за 450 км від України: безпілотники атакували цінний для Путіна завод РФ
НПЗ/ Главред-інфографіка

Удари по російських НПЗ - думка експерта

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що українські військові продовжують атакувати російські нафтопереробні заводи, і російська влада намагається приховати реальні наслідки цих ударів.

Через ці атаки в Росії зростає дефіцит бензину, особливо відчутний на тимчасово окупованих територіях України та в Бєлгородській області. Водночас Москва і Санкт-Петербург захищені від цих проблем.

За його словами, замість того, щоб пояснити ситуацію, російська влада використовує пропаганду. Вона переконує людей, що всі ці труднощі є виправданням для продовження війни проти України. Таким чином вони намагаються розпалити ще більшу агресію щодо українців.

"Так вони збільшують градус агресії щодо України. Також там розповідають, що удари по українській енергетиці – це відповідь за НПЗ. Зрозуміло, що це брехня. Вони б'ють по українській енергетиці ще з 2022 року", – сказав Коваленко.

Вибухи в РФ та атаки по цілям росіян - що відомо

Як писав Главред, у ніч на 18 вересня в Росії прогриміли вибухи після масованої атаки дронів. Зафіксовано влучання в районі нафтопереробного заводу "Лукойл-Волгограднафтопереробка", у Ростовській області було відключено електропостачання, а в аеропортах оголошували план "Килим".

Президент України Володимир Зеленський також висловився про удари по РФ. За його словами, українські військові завдають ударів по російських нафтових об'єктах: заводах, терміналах та нафтобазах. Ці атаки суттєво послабили нафтову галузь Росії, яка є ключовою для підтримки її окупаційних сил.

Окрім цього, агенти українського партизанського руху АТЕШ зупинили рух на залізничному вузлі біля російського Єкатеринбурга. Пошкоджено релейне обладнання, що призвело до збою руху потягів на всіх важливих напрямках.

Більше важливих новин:

Удари по Росії

Росію нерідко стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників.

Після того, як США зняли табу на удари американською далекобійною зброєю по Росії, удари наносяться і вглиб російської території.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

