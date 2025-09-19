На росіян чекають талони, не тільки на бензин, - Новак

Він зазначив, що набагато цікавішим буде те, що відбуватиметься в Кремлі - з Путіним і його найближчим оточенням.

Як у РФ відреагують на удари по НПЗ

Що станеться в Кремлі

Усі росіяни відчують проблеми, які виникають через українські удари по нафтогазовій інфраструктурі, через західні санкції, через те, що економіка РФ заточена і працює на війну.

З такою заявою в інтерв'ю Главреду виступив голова Комітету економістів України Андрій Новак.

За його словами, росіян чекають талони майже на все, не тільки на бензин.

"Крім того, на росіян чекає повна або часткова конфіскація їхніх вкладів у російських банках. Тому що це один з інструментів, який дозволить російській владі покрити дефіцит бюджету. Також на росіян чекає друкування величезних грошових мас російського рубля, що призведе до його глибокої девальвації та гіперінфляції", - вважає експерт.

Він зазначив, що набагато цікавішим буде те, що відбуватиметься в Кремлі - з Путіним і його найближчим оточенням.

"Саме від цього залежить те, коли і як закінчиться війна, а також чи існуватиме РФ в її нинішньому вигляді. Події в Кремлі та навколо нього нас мають найбільше цікавити. Плюс - те, як поводитиметься світ щодо Росії: чи буде Трамп обійматися і плескати по плечу Путіна, що робитиме Європа з обстрілами Росією європейських країн тощо. Від подій у Кремлі та його відносин зі світом залежатиме доля нашої війни", - підсумував експерт.

Дивіться повне відео інтерв'ю Андрія Новака Главреду:

Удари по російських НПЗ

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 16 вересня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ разом з іншими силами оборони здійснили удар по Саратовському нафтопереробному заводу. За даними Генштабу, в районі підприємства було зафіксовано вибухи і пожежу.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що удари українських захисників по нафтопереробних заводах, терміналах і нафтобазах Росії суттєво обмежили її нафтову галузь, яка має критичне значення для окупантів.

Раніше, в ніч на 7 вересня, вибухи також лунали на території Росії. За повідомленнями місцевих ЗМІ, дрони атакували Ільський НПЗ у Краснодарському краї.

Про персону: Андрій Новак Андрій Новак - український економіст, науковець, громадський діяч, автор книги "Як підняти українську економіку", кандидат економічних наук. У 2010 році став головою Комітету економістів України, у 2011-му - був обраний проректором Європейського університету. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України, пише Вікіпедія.

