Чи буде паливна криза і зростання цін на бензин: експерт дав прогноз до кінця літа

Нині можна в будь-який час збільшити обсяг замовлення палива і досить оперативно його отримати.

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Що буде з цінами на бензин в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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Чи загрожує Україні паливна криза

Чи зміняться ціни на бензин до кінця року

Україні не загрожує паливна криза влітку 2025 року. Директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн повністю виключає такий розвиток подій. При цьому спрогнозувати ціни на бензин до кінця року досить складно. Загалом, злети і падіння ціни малоймовірні.

За словами експерта, створено таку транспортну інфраструктуру, яка здатна привезти пального вдвічі більше, ніж нам потрібно.

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"Кількість бензовозів у нас зросла з 2021 року в чотири рази. Це тисячі машин. Це відпрацьована логістика залізниці. Транскордонна інфраструктура дуже потужна і розгалужена. Все працює як годинник", - сказав Куюн в інтерв'ю РБК-Україна.

Крім того, сформовані джерела поставок. Наразі можна в будь-який час збільшити обсяг замовлення і досить оперативно його отримати.

"Це [паливна криза] повністю виключено. Це, мабуть, одне з небагатьох, що можна абсолютно впевнено стверджувати", - упевнений Куюн.

​Як змінювалися ціни на бензин в Україні / Інфографіка: Главред ​

Скільки коштуватиме бензин і дизель

Директор Консалтингової групи А-95 не став прогнозувати вартість палива до кінця року, оскільки це "абсолютно невдячна справа".

"Все швидко змінюється. Завтра знову Трамп не з тієї ноги встане, і ціни кудись полетять. Якщо говорити глобально, немає ознак того, що нафта дорожчатиме. Сировини і палива дуже багато. У Європі, наприклад, дуже багато бензину, його перевиробництво, ціни на нього падають. Нафтопереробні заводи закриваються через це. Я думаю, що найближчі місяці мають бути досить стабільними, без злетів і падінь", - сказав Куюн.

Ціни на паливо в Україні - що відомо

Як писав Главред, голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв заявив, що Україні частково вдалося відновити власне виробництво палива, що позитивно позначиться на цінах на АЗС.

В Україні з 1 травня на автозаправних станціях мають продавати бензин із 5%-м вмістом біоетанолу. Таке нововведення покликане поліпшити екологію та економіку держави.

Нафтогазова асоціація України повідомила, що станом на травень 2025 року в Україні налічується 428 АЗС з ознаками нелегальної діяльності. Понад 56% із них у п'яти регіонах. Серед інших порушень подібні АЗС продають підроблене пальне.

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