Чи буде паливна криза і зростання цін на бензин: експерт дав прогноз до кінця літа

Ви дізнаєтеся:
- Чи загрожує Україні паливна криза
- Чи зміняться ціни на бензин до кінця року
Україні не загрожує паливна криза влітку 2025 року. Директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн повністю виключає такий розвиток подій. При цьому спрогнозувати ціни на бензин до кінця року досить складно. Загалом, злети і падіння ціни малоймовірні.
За словами експерта, створено таку транспортну інфраструктуру, яка здатна привезти пального вдвічі більше, ніж нам потрібно.
"Кількість бензовозів у нас зросла з 2021 року в чотири рази. Це тисячі машин. Це відпрацьована логістика залізниці. Транскордонна інфраструктура дуже потужна і розгалужена. Все працює як годинник", - сказав Куюн в інтерв'ю РБК-Україна.
Крім того, сформовані джерела поставок. Наразі можна в будь-який час збільшити обсяг замовлення і досить оперативно його отримати.
"Це [паливна криза] повністю виключено. Це, мабуть, одне з небагатьох, що можна абсолютно впевнено стверджувати", - упевнений Куюн.
Скільки коштуватиме бензин і дизель
Директор Консалтингової групи А-95 не став прогнозувати вартість палива до кінця року, оскільки це "абсолютно невдячна справа".
"Все швидко змінюється. Завтра знову Трамп не з тієї ноги встане, і ціни кудись полетять. Якщо говорити глобально, немає ознак того, що нафта дорожчатиме. Сировини і палива дуже багато. У Європі, наприклад, дуже багато бензину, його перевиробництво, ціни на нього падають. Нафтопереробні заводи закриваються через це. Я думаю, що найближчі місяці мають бути досить стабільними, без злетів і падінь", - сказав Куюн.
Ціни на паливо в Україні - що відомо
Як писав Главред, голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв заявив, що Україні частково вдалося відновити власне виробництво палива, що позитивно позначиться на цінах на АЗС.
В Україні з 1 травня на автозаправних станціях мають продавати бензин із 5%-м вмістом біоетанолу. Таке нововведення покликане поліпшити екологію та економіку держави.
Нафтогазова асоціація України повідомила, що станом на травень 2025 року в Україні налічується 428 АЗС з ознаками нелегальної діяльності. Понад 56% із них у п'яти регіонах. Серед інших порушень подібні АЗС продають підроблене пальне.
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