Масштаби пожежі вражають: в Росії з рейок зійшли 18 вагонів із бензином, деталі

Відомо, що внаслідок аварії є постраждалі.

Поїзд зійшов з рейок в РФ / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

В Росії зіткнулись поїзд і великовантажний автомобіль

З колії зійшло 18 вагонів з паливом

На місці аварії почалась масштабна пожежа

У Смоленській області країни-агресора Росії на залізничному переїзді зіткнулися вантажний поїзд і великовантажний автомобіль. З колії зійшло 18 вагонів з паливом. Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Відомо, що аварія сталась близько 07:26 за місцевим часом між станціями Рудня і Голинки Московської залізниці. Водій вантажного автомобіля виїхав на залізничний переїзд перед наближенням вантажного поїзда.

Росіяни заявляють, що машиніст поїзда застосував екстрене гальмування, але відстань була недостатньою і зіткнення уникнути не вдалося.

Згідно з даними, через інцидент постраждала локомотивна бригада, машиніст і помічник машиніста з травмами середньої тяжкості доставлені до лікарні.

Крім того, в результаті аварії з рейок зійшли, за попередньою інформацією, локомотив і 18 вагонів з бензином. Там почалась масштабна пожежа. Рух поїздів на ділянці призупинено.

Аварія на залізниці в РФ – відео:

Дефіцит бензину в Росії

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній розповів, що уже почався дефіцит бензину в багатьох регіонах Росії.

Він зауважив, що бензин за талонами вже відпускають у Криму, та й то не всім. Аналогічне питання постало в Примор'ї.

За його словами, в росіян виникають складнощі з виробництвом високоякісних видів палива, через удари ЗСУ по інфраструктурі нафтопереробки.

Пожежі в Росії - останні новини

Як повідомляв Главред, 18 вересня невідомі дрони атакували нафтохімічний комплекс "Газпром нафтохім" у Салаваті в російському Башкортостані. На місці виникла пожежа.

У ніч на 12 вересня в країні-агресорі РФ заявили про масовану атаку безпілотників. Зокрема, вибухи чули в Смоленську, під Москвою і в Ленінградській області. Очевидці також опублікували кадри вибухів і пожежі.

Крім того, українські дрони у ніч на 28 серпня атакували країну-агресорку Росію. Уламки одного з дронів спричинили пожежу у лісі в районі села Криниця у Геленджику. Це село знаходиться всього за 10 кілометрів напряму від палацу кремлівського диктатора Володимира Путіна.

