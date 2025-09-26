Масштаби пожежі вражають: в Росії з рейок зійшли 18 вагонів із бензином, деталі

Коротко:
- В Росії зіткнулись поїзд і великовантажний автомобіль
- З колії зійшло 18 вагонів з паливом
- На місці аварії почалась масштабна пожежа
У Смоленській області країни-агресора Росії на залізничному переїзді зіткнулися вантажний поїзд і великовантажний автомобіль. З колії зійшло 18 вагонів з паливом. Про це повідомляють російські Telegram-канали.
Відомо, що аварія сталась близько 07:26 за місцевим часом між станціями Рудня і Голинки Московської залізниці. Водій вантажного автомобіля виїхав на залізничний переїзд перед наближенням вантажного поїзда.
Росіяни заявляють, що машиніст поїзда застосував екстрене гальмування, але відстань була недостатньою і зіткнення уникнути не вдалося.
Згідно з даними, через інцидент постраждала локомотивна бригада, машиніст і помічник машиніста з травмами середньої тяжкості доставлені до лікарні.
Крім того, в результаті аварії з рейок зійшли, за попередньою інформацією, локомотив і 18 вагонів з бензином. Там почалась масштабна пожежа. Рух поїздів на ділянці призупинено.
Аварія на залізниці в РФ – відео:
Дефіцит бензину в Росії
Політичний та економічний експерт Тарас Загородній розповів, що уже почався дефіцит бензину в багатьох регіонах Росії.
Він зауважив, що бензин за талонами вже відпускають у Криму, та й то не всім. Аналогічне питання постало в Примор'ї.
За його словами, в росіян виникають складнощі з виробництвом високоякісних видів палива, через удари ЗСУ по інфраструктурі нафтопереробки.
Пожежі в Росії - останні новини
Як повідомляв Главред, 18 вересня невідомі дрони атакували нафтохімічний комплекс "Газпром нафтохім" у Салаваті в російському Башкортостані. На місці виникла пожежа.
У ніч на 12 вересня в країні-агресорі РФ заявили про масовану атаку безпілотників. Зокрема, вибухи чули в Смоленську, під Москвою і в Ленінградській області. Очевидці також опублікували кадри вибухів і пожежі.
Крім того, українські дрони у ніч на 28 серпня атакували країну-агресорку Росію. Уламки одного з дронів спричинили пожежу у лісі в районі села Криниця у Геленджику. Це село знаходиться всього за 10 кілометрів напряму від палацу кремлівського диктатора Володимира Путіна.
