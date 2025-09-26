Рус
Афіпський НПЗ - у вогні: вночі Росію атакували дрони

Анна Ярославська
26 вересня 2025, 08:55
У Міноборони РФ відзвітували про "перехоплення" в ніч на 26 вересня 55 безпілотників.
Афіпський НПЗ
Афіпський НПЗ у Краснодарському краї РФ атакували дрони / Колаж: Главред, фото: Astra, t.me/exilenova_plus

Коротко:

  • Вночі Росію атакували дрони
  • На Афипському НПЗ спалахнула пожежа

У ніч на 26 вересня в Росії прогриміли вибухи - дрони атакували Краснодарський край. Під удар потрапив Афіпський НПЗ. Також голосно було і в Ростові-на-Дону.

Як повідомив оперштаб регіону, Афіпський НПЗ загорівся.

відео дня

"Уламки безпілотника впали на одну з установок. Постраждалих немає. Сталося загоряння на площі 30 кв. метрів, яке вже ліквідували. На місці працюють оперативні та спеціальні служби", - передає російський Telegram-канал Astra.

Також фрагменти безпілотника впали на одній із вулиць ст. Голубицької в Темрюкському районі, повідомляє оперштаб.

"Унаслідок події, за попередніми даними, постраждалих і пошкоджень інфраструктури немає", - ідеться в повідомленні.

OSINT-аналітики Exilenova+ повідомляють, що спалахнула установка первинної переробки нафти.

t.me/exilenova_plus
t.me/exilenova_plus

Дивіться відео - На Афипському НПЗ спалахнула пожежа:

Скриншот

Зазначимо, Афіпський НПЗ розташований недалеко від Кримського мосту. На підприємстві виробляють газовий бензин, дизельне паливо, дистиляти газового конденсату, вакуумний газойль, мазут і сірку. Лише в серпні Афіпський НПЗ щонайменше двічі атакували дрони.

Річний обсяг переробки становить 6,25 млн тонн нафти. Це 2,1% від загального обсягу нафтопереробки Росії.

Афіпський НПЗ на карті
Афіпський НПЗ на карті / google.com/maps

Наслідки ударів по російських НПЗ: думка експерта

Політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко сказав під час чату на Главреді, що українські удари по нафтопереробних заводах Росії вже дають результати.

Так, за його словами, в окупованому Криму, Забайкальському окрузі та Читинській області, вже є проблеми з бензином.

Він також припускає, що удари по НПЗ триватимуть.

інфографіка, НПЗ у Росії, НПЗ
НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред

Вибухи в Ростові-на-Дону

Також вночі було чути вибухи в Ростові-на-Дону. Місцеві жителі повідомляли про пожежу.

"Мало місце загоряння вантажного транспортного засобу. Працюють екстрені служби. Наразі загоряння загасили. За попередньою інформацією, люди не постраждали", - заявив глава міста Олександр Скрябін.

Зі свого боку т.в.о. губернатора Юрій Слюсар заявив, що дрони нібито було перехоплено в Таганрозі, Ростові, Азовському, Матвєєво-Курганському, М'ясниківському та Міллерівському районах.

"Ніхто з людей не постраждав. В Азовському районі на околиці хутора Лагутник загорілася трава. Пожежу було оперативно загашено. У Ростові пошкоджень зазнали фасад і скління магазину на вулиці Доватора, а також кілька автомобілів на парковці. Інформація про наслідки уточнюється", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони РФ відзвітували, що протягом ночі над Росією та анексованим Кримом було збито 55 українських БПЛА,

"20 БПЛА - над акваторією Азовського моря, 14 БПЛА - над територією Ростовської області, 14 БПЛА - над територією Республіки Крим, 3 БПЛА - над територією Краснодарського краю, 1 БПЛА - над територією Курської області. над територією Курської області, 1 БПЛА - над територією Бєлгородської області, 1 БПЛА - над територією Воронезької області, 1 БПЛА - над територією Тамбовської області", - ідеться в повідомленні.

Вдалі операції України проти РФ - останні новини

Як писав Главред, 21 вересня вперше в історії українські спецпризначенці з підрозділу ГУР МО України "Призраки" знищили два російські літаки-амфібії Бе-12 "Чайка". Одночасно було уражено і багатоцільовий вертоліт Мі-8 на території тимчасово окупованого Криму.

24 вересня спецпідрозділ Головного управління розвідки Міноборони "Примари" знищив у тимчасово окупованому Криму два російські літаки Ан-26, а також вразив ворожі радіолокаційну станцію надводного стану і берегову РЛС МР-10М1 "Мис М1".

25 вересня Сили оборони України збили російський літак Су-34 на Запорізькому напрямку. Ворожий винищувач-бомбардувальник здійснював терористичні атаки по місту Запоріжжю, із застосуванням керованих авіабомб.

Агент українського партизанського руху Атеш паралізував залізничний вузол під російським Єкатеринбургом, пошкодивши релейне обладнання на залізниці. У результаті це призвело до збою руху ешелонів на всіх стратегічних напрямках.

Інші новини:

новини Росії НПЗ війна Росії та України атака дронів
