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У котельні, без їжі і з відром замість туалету: горе-мати півроку знущалася над сином

10 лютого 2022, 21:47

Хлопчик вирвався на волю і голяка втік у сусіднє село. Він був голодний і холодний.

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У цих умовах хлопчик жив півроку / скріншот

У Рівненській області рідна мати поселила 12-річного хлопчика в котельню без вікон. Більше того, жінка забила двері цвяхами. Вона залишала дитині тільки склянку води і" туалетне " відро.

Таким чином горе-мати карала дитину за непослух.

Як йдеться в сюжеті ТСН, в таких умовах хлопчик прожив півроку.

"Не було вікон, була піч, письмовий стіл, канцелярське шкільне приладдя, невелике ліжко, яке не було застелене постільною білизною. Стояло відро для потреб", - розповіли в поліції.

На щастя, 12-річній дитині вдалося втекти. Його мокрого і голодного в сусідньому селі зустрів інший школяр.

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"Ми привели його в будинок. Я прибігла до нього, кажу: Діма, що сталося? Він каже: Я втік з дому, тому що мене побила мама", - каже мати однокласника 12-річного Дмитра Леся Фомчук.

З собою у нього було тільки ковдру, яку він взяв, щоб не замерзнути вночі.

"Вони це пояснювали тим, що він завдає невеликої побутової шкоди, міг що-небудь зламати вдома, дверну ручку або телевізор заблокувати", - додала інспектор сектора ювенальної превенції Дубенського відділу поліції Тетяна Єрмолаєва.

Родичі кажуть, що так карали дитину через дрібну шкоду. Зокрема, бабуся Дмитра Лідія Білик запевняє, що вони закривали школяра не постійно, а тільки двічі, щоб не тікав

"Підвіконня погнув і зник. Це була безвихідь. Ми не знаємо, що робити з ним. Не знаємо!",- каже жінка.

Також хлопчик розповів, що вітчим добре до нього ставився. А мати навпаки била.

"Ми зараз займаємося розшуком батька, оскільки за останніми даними він у нас проживав у Рівненському районі. Можливо, батько захоче взяти дитину", - каже керівник служби у справах дітей Смизької селищної ради Ганна Нагалка.

У школі про хлопчика відгукуються добре. Хоча не приховують, що він ніколи не поспішав додому після уроків. Матір навіть одного разу оштрафували за домашнє насильство через подряпини на його тілі.

"Це звичайні подряпини від нігтів, не надто сильні, але помітні. Він стверджував, що це побила мама через те, що він приніс з уроків трудового навчання фанеру, подряпав килимок на підлозі",-розповіла заступник директора Смизского ліцею Ірина Климова.

Сім'я 12-річного школяра вважається благополучною, має молодшу дочку. Однак тепер з батьками спілкуються соцслужби, а поліція склала на горі-матір ще один протокол про домашнє насильство, хлопця забрали в центр реабілітації.

Нагадаємо, у Вінницькій області в селі Українка батьки тиждень відмовлялися ховати немовля. Згідно з висновками експертизи, двомісячна дівчинка захлинулася грудним молоком. Мати під час годування була п'яною, а батько в гостях у кума.

Також повідомлялося, що в Запорізькій області родичі 2-річного хлопчика, який помер у дитячій лікарні перед Новим роком, побили чотирьох медиків і ліфтера. Близько 10 осіб, які є друзями та родичами батьків загиблої дитини, розбили скло, вибили замок і увірвалися в реанімаційне відділення.

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