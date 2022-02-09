У Харкові дитина спала на підлозі й просила їсти у сусідів, поки мама пиячила

12-річний хлопчик спав на підлозі й просив їсти у сусідів/ "Харьковские известия"

У Харкові 12-річний підліток був змушений жити у холодному житлі й спати на підлозі. Голодну дитину підгодовували сусіди, адже вдома зовсім не було їжі.

Матір хлопчика у цей час ходила пиячити до знайомих, повідомляють "Харьковские известия".

Цей випадок виявили інспектори ювенальної превенції і працівники служби у справах дітей, які ходили перевіряти стан проживання у сім’ях.

"Те, що побачили інспектори, не можна було назвати хорошим житлом для дитини. У приміщенні було холодно і брудно, всюди панувало запустіння і безлад. До того ж, у всьому будинку не було й крихти їжі", – пише видання.

У дитини не було свого ліжка – йому доводилося стелити на підлогу ватяну ковдру і так спати. Небайдужа сусідка підгодовувала хлопчика.

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Після того, що побачили інспектори, дитину з сім’ї вилучили. Хлопчик зараз перебуває у дитячій лікарні, де проходить медичне обстеження.

Проти матері склали два адмінпротоколи – про невиконання батьківських обов’язків і домашнє насильство.

Нагадаємо, на Полтавщині матір лишила свою 5-річну дитину саму в неопалюваній холодній хаті, і зникла кудись на дві доби. Дівчинка захворіла і потрапила до лікарні. Тепер матір розкаюється у скоєному і хоче забрати дитину.

Також раніше повідомлялося, що в Одеській області 29-річна мати поїла немовля самогоном, щоб дитина міцно спала і не заважала їй плачем. Жінка розводила алкоголем дитячі суміші. Коли дитину госпіталізували, хлопчик важив ще менше, ніж при народженні.

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