У Запорізькій області родичі померлої дитини увірвалися в реанімацію лікарні і побили медиків

Побиття в лікарні / pixabay, УНІАН

У Запорізькій області родичі 2-річного хлопчика, який помер у дитячій лікарні перед Новим роком, побили чотирьох медиків і ліфтера.

Як розповів директор КНП Запорізька обласна дитяча клінічна лікарня Юрій Борзенко, близько 10 осіб, які є друзями і родичами батьків загиблої дитини, розбили скло, вибили замок та увірвалися в реанімаційне відділення.

"Вони побили двох медбратів, які намагалися їх стримувати, побили чергового лікаря. Наступного дня вони побили ліфтера і лікаря-кардіолога", - розповів керівник лікарні, передає Укрінформ.

Інциденти сталися 30 та 31 грудня.

Борзенко зазначив, що робота реанімації, в якій перебували четверо хворих дітей, була зупинена.

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Всього в медзакладі на лікуванні перебували 270 дітей. За словами лікарів, робота лікарні на 12 годин була паралізована.

Медпрацівники отримали тілесні ушкодження

За словами керівника лікарні, черговий лікар та ліфтер зараз знаходяться на лікарняному. Решта постраждалих отримали легкі тілесні ушкодження та продовжують працювати.

Що сталося в дитиною

Причина смерті дитини буде встановлена після отримання результатів судово-медичної експертизи. За словами медиків, у дитини був серцево-судинні захворювання, і протягом року хлопчик близько 10 разів проходив курс лікування в обласній лікарні.

У поліції за фактом побиття персоналу лікарні порушили справу за ч.2 ст. 296 та ч. 1 ст. 129 ККУ – хуліганство та погроза вбивством.

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