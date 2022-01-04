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У Запорізькій області родичі померлої дитини увірвалися в реанімацію лікарні і побили медиків

4 січня 2022, 18:30

Робота реанімації, в якій знаходилися четверо хворих дітей, була зупинена.

лікарня
Побиття в лікарні / pixabay, УНІАН

У Запорізькій області родичі 2-річного хлопчика, який помер у дитячій лікарні перед Новим роком, побили чотирьох медиків і ліфтера.

Як розповів директор КНП Запорізька обласна дитяча клінічна лікарня Юрій Борзенко, близько 10 осіб, які є друзями і родичами батьків загиблої дитини, розбили скло, вибили замок та увірвалися в реанімаційне відділення.

"Вони побили двох медбратів, які намагалися їх стримувати, побили чергового лікаря. Наступного дня вони побили ліфтера і лікаря-кардіолога", - розповів керівник лікарні, передає Укрінформ.

Інциденти сталися 30 та 31 грудня.

Борзенко зазначив, що робота реанімації, в якій перебували четверо хворих дітей, була зупинена.

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Всього в медзакладі на лікуванні перебували 270 дітей. За словами лікарів, робота лікарні на 12 годин була паралізована.

Медпрацівники отримали тілесні ушкодження

За словами керівника лікарні, черговий лікар та ліфтер зараз знаходяться на лікарняному. Решта постраждалих отримали легкі тілесні ушкодження та продовжують працювати.

Що сталося в дитиною

Причина смерті дитини буде встановлена після отримання результатів судово-медичної експертизи. За словами медиків, у дитини був серцево-судинні захворювання, і протягом року хлопчик близько 10 разів проходив курс лікування в обласній лікарні.

У поліції за фактом побиття персоналу лікарні порушили справу за ч.2 ст. 296 та ч. 1 ст. 129 ККУ – хуліганство та погроза вбивством.

читайте такожНа Львівщині чоловік увірвався до лікарні та побив пацієнтів

Раніше Главред писав, що в Харкові машиніст метро побив нетверезого пасажира, який влаштував дебош у вагоні. На кадрах видно, як машиніст надавав йому стусанів. Після цього машиніст назвав порушника громадського порядку нецензурним словом, а поїзд вирушив своїм маршрутом. Пасажири в бійку вирішили не втручатися.

Нагадаємо, раніше в метро Києва двоє підлітків під музику і танці закурили сигарети у вагоні метро і кричали один одному фразу "Алкаш". У метрополітені за фактом порушення громадського порядку заявили про намір звернутися в поліцію.

А в Харківській області в селищі Ковшарівка чоловік влаштував справжній погром у лікарні.

Чоловік виламав двері, розкидав кисневі балони. Причиною такої агресії стала новина про смерть матері, яка лікувалася в коронавірусному відділенні лікарні.

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